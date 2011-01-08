-PAPANDREU'NUN ZİYARETİNE MUHALEFETTEN TEPKİ ATİNA (A.A) - 07.01.2011 - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgos Petalotis, "Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Erzurum'da yaptığı konuşmasında, Yunanistan ile Türkiye arasında işbirliğinin önkoşullarını açıkladığını" söyledi. Petalotis, Papandreu'yu, Erzurum ziyareti nedeniyle "Türkiye ile gizli diplomasi yapmakla suçlayan" muhalefet partilerinin eleştirilerini yanıtladığı açıklamasında, "Papandreu'nun, Türk büyükelçileri konferansında yaptığı konuşmada büyük cesaret ve kararlılık gösterdiğini" ifade etti. Petalotis, şöyle dedi: "Son yıllarda belki de ilk kez bir Yunanlı başbakan bu kadar şiddetle ve hem de belirli bir dinleyici kitlesi önünde milli çıkarlarımızla ilgili tezlerde bu denli cesaret, kararlılık ve açıklık gösterdi. Başbakan, Yunanistan ile Türkiye arasındaki işbirliğine apaçık önkoşullar koydu. İhlallerin ve casus belli'nin iyi komşuluk ilişkilerine yakışmayan ve Türkiye'nin AB perspektifi ile bağdaşmayan tavırlar olduğunu vurguladı. Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk kurallarına saygı çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm istedi. Yunanistan, bir kez daha PASOK hükümeti ile ses ve argüman sahibi olduğunu ve uluslararası alanda varlığını kanıtladı." Bu arada, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun Erzurum ziyareti muhalefet partilerinin sert eleştirilerine neden oldu. Papandreu'nun, Türkiye ile "gizli diploması yaptığını" öne süren muhalefet, "Hükümetin milli duygulardan yoksun şeffaf olmayan bir dış politika uyguladığını" öne sürdü. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Başkan Yardımcısı Dimitris Avramopulos, yaptığı açıklamada, "Papandreu'nun, Erzurum'daki buluşmaya herhangi bir diplomatik hazırlık yapmadan ve belirli bir gündem maddesi oluşturmadan sürüklendiğini" ifade ederek, "Başbakan'ın, Türk diplomatların toplantısına katılması ve Türkiye Başbakanı ile olan gizli görüşmesi, bu dönemde zor bir aşamada bulunan Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili endişe ve sorular yarattı" dedi. Sol ittifak Sinazpizmos'un açıklamasında, "Papandreu'nun, Türkiye ile gizli diplomasi politikası sürdürdüğü" öne sürülerek, "Papandreu-Erdoğan görüşmesi, eğer her iki taraftan, Ege, Kıbrıs ve Meriç'teki sorunların sona erdiğine ve iki ülkenin de savunmalarıyla ilgisi bulunmayan ancak, NATO'nun ve Avroatlantik çıkarların zorla kabul ettirdiği, halklarına dayanılmaz maliyeti olan silahlanmadan vazgeçildiğine dair açıklamalar gelmiş olsaydı tarihi bir görüşme olurdu" ifadelerine yer verildi. Demokratik İşbirliği Partisi (DİSY) Başkanı Dora Bakoyanni, "Papandreu'nun Erzurum ziyaretine gizli diplomasi atmosferinin hakim olduğunu" ileri sürdüğü açıklamasında, "Bu durumun iki ülke arasındaki her türlü samimi yaklaşımı baltaladığını" iddia etti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Aleka Papariga da "Hükümetin, dış politika konusunda ülkenin egemenlik haklarını arka plana ittiğini" ifade ederek, "Türkiye ile Yunanistan'ın Ege'den ortak yararlanma konusunda anlaşmaya vardığını" öne sürdü. Aşırı sağ parti LAOS'un Başkanı Yorgos Karacaferis ise "Yunanistan'ın dış politikasında olup bitenlerin akıl almaz olduğunu" ifade ederek, "Yunanistan'ın, Erzurum'a Karagöz oyununun karakterleri olarak gittiğini" ileri sürdü.