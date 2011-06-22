-PAPANDREU'NUN YENİ KABİNESİNE GÜVENOYU ATİNA (A.A) - 22.06.2011- Yunanistan'da, 17 Haziran'da Başbakan Yorgo Papandreu tarafından yenilenen kabine, Parlamento'dan güvenoyu aldı. Yunanistan'ın 300 sandalyeli Parlamentosu'nun, oy kullanan 298 üyesinden 155'i yeni kabineye ''evet'' derken, 143 milletvekili ise ''hayır'' oyu kullandı. Bu arada, internet üzerinden son 28 gündür haberleşerek başkent Atina'nın Yunan Parlamentos'nun da bulunduğu ''Sindagma'' Meydanı'nda toplanan, kendilerini ''Bıkkınlar'' olarak tanımlayan gruplar, bugün de oylama süresince bu eylemlerini sürdürdüler ve ''güvenoyu vermediklerini'' duyurdular. Halka toplu halde meydanlara inerek hükümetin sert ekonomik önlemlerini protesto etme çağrısında da bulunan Bıkkınlar, yaptıkları açıklamada, ''Başbakan Papandreu 'yeni' kabinesi için güvenoyu istiyor. Yavaş yavaş yok olmakta olduğumuz söyleniyor. Bizim sayımız her Pazar daha da artıyor. Sindagma'da biz de kendi sandığımızı kuruyor, güvenoyu vermiyoruz. Kaç sandalyenin değiştiği bizi ilgilendirmiyor. Orta vadeli program geçmeyecek. Tüm dostlar ile mücadele arkadaşlarımızı, işçiler, işsizler, çiftçi, tüccar, Yunanlı, göçmen, analar, çocuklar ve yaşlıları Yunanistan'ın meydanlarını doldurmaya çağırıyoruz. Hükümet-troyka-borç gitmeden de gitmiyoruz'' ifadelerine yer verdiler. Diğer yandan, Yunan Medyası ise yeni kabinenin güvenoyu almasıyla yeni mali reformların öngördüğü kesintilerin ay sonuna kadar onaylamasının gerektiğine, aksi halde AB-IMF tarafından sağlanan yeni yardım paketinin Yunanistan'a verilmemesi olasılığının bulunduğuna dikkati çekmişti. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) da Orta vadeli programın Parlamento'ya sunulacağı gelecek hafta, 48 saatlik greve gitmeyi kararlaştırdıkları bildirilmişti. Sendika yetkilileri, yeni kabinenin yemin etmesi ve yeni programın bildirilmesinin, izlenen politikada değişiklik olduğu anlamına gelmediğini, aksine halk karşıtı siyasetin devamında diretme demek olduğu değerlendirmesinde bulunmuşlardı.