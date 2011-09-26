Papandreu'nun işsiz oğlu da protestolara katıldı

T24

Yunanistan aylardır sokak gösterilerine sahne. 2008'de 15 yaşındaki Alexandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle başlayan sokak olaylarının ardından Yunanistan sokakları, ekonomik kriz ve işsizliğe karşı gösterilerin merkezi haline geldi.Sokak gösterilerine katılanlardan birinin durumu diğerlerinden çok farklı. Çünkü o Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun oğlu. Andreas Papandreu'nun barışçıl gösterilere katıldığını açıklamasıyla, Başbakanın oğlunun da işsiz olduğu ortaya çıktı.Andreas Papandreu, "Sivil vatandaş olarak arkadaşlarımla beraber barışçı yürüyüşlere katılıyorum. Ancak şiddetin kullanıldığı, kaldırımların ve dükkanların tahrip edildiği gösterilere asla" dedi.29 yaşındaki Andreas Papandreu da babası gibi sosyoloji eğitimi almış. Ekonomik kriz nedeniyle işsiz olan ve iş ararken babasının adını kullanmayan oğul Papandreu, ismini ve Başbakanın oğlu olduğunu askerlik yaptığı sırada da arkadaşlarından saklamış. Ancak birliğinde düzenlenen yemin töreninde kim olduğu ortaya çıkmış.Kemer sıkma politikalarına karşı çıkan ancak babasının elinden geleni yaptığı görüşünü taşıyan Andreas Papandreu, To Vima gazetesinin haberine göre, arkadaşları ile sohbetlerinde "Görmüyor musunuz, babamın üç ayda saçları ağardı. Çok üzülüyor. Ülkenin krizden çıkması için elinden geleni yapıyor" diyor.