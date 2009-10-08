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Dünya

Papandreu'nın ilk ziyareti Türkiye'ye

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Papandreu yarın İstanbul'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

08 Ekim 2009 03:00

Yunanistan'ın yeni  Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu yarın İstanbul'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

Papandreu'ya Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Dimitris Drutsas eşlik edecek.

Diplomatik kaynaklar Papanderu başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından ilk ziyaretinin Türkiye olacağına dikkat çekiyor.

Papandreu 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin ardından Türk Yunan ilişkilerinde yaşanan başlayan yeni dönemin mimarı olarak da biliniyor.

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