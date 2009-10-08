Papandreu'nın ilk ziyareti Türkiye'ye

Yunanistan'ın yeni Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu yarın İstanbul'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılacak.



Papandreu'ya Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Dimitris Drutsas eşlik edecek.



Diplomatik kaynaklar Papanderu başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından ilk ziyaretinin Türkiye olacağına dikkat çekiyor.



Papandreu 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin ardından Türk Yunan ilişkilerinde yaşanan başlayan yeni dönemin mimarı olarak da biliniyor.