Papandreu'dan Türkiye'ye şartlı destek!

Yunanistan'da, 4 Ekim'de yapılacak erken seçimlerin favorisi Pasok Partisi’nin lideri Yorgo Papandreu, başbakan olursa, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine desteğinin şartlı olacağını söyledi.

Pasok Partisi’nin lideri Yorgo Papandreu, seçimi kazanması durumunda, Türk-Yunan ilişkilerinin bütünüyle düzeltilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması için çaba harcayacağını belirtti.

Papandreu, Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerlerini çekmesi gerektiğini de savundu.

Başbakan adayı, "Türkiye, bu şartı yerine getirmezse Avrupa Birliği müzakerelerini veto edecek misiniz? yönündeki soruya "Ben, veto hakkını kullanmayacağım demiyorum. Her defasında, gerekli değerlendirmeleri de yapmak zorundayız" diye konuştu.