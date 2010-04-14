Papandreu'dan tarihi açıklamalar

T24- Yunanistan Başbakanı Papandreu, Güney Kıbrıs ziyaretinde tarihi olarak nitelendirilebilecek açıklamalarda bulunurken, "Türkiye Kıbrıs sorununu çözmek isteyor, AB üyeliğine destek verin" mesajı verdi. Papandreu, Rum siyasi liderleri Türkiye konusunda da uyardı ve "Türkiye'nin Kıbrıs konusunda duruşu değişti. Çözüm istiyor. İlişkilerimizde yeni ve olumlu bir başlık açalım. Bu bir fırsattır ve çaba göstermenin görevimiz olduğuna inanıyorum'' ifadesini kullandı.



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Rum yetkililere, "Kıbrıslı Türkleri küçümsemeyin. Türkiye Kıbrıs sorununu çözmek istiyor, AB üyeliğine destek verin" mesajı verdi.

Güney Kıbrıs ziyaretinde Rum siyasi parti liderleriyle biraraya gelen Papandreu, "Bir yandan adanın birleşmesini ve Kıbrıs Türkleriyle birlikte yaşamak istediğinizi söylerken diğer yandan Kıbrıslı Türkleri sürekli küçümsemekle güvenilirliğinizi ve inandırıcılığınızı yitiriyor, uluslararası kamuoyuna yanlış mesajlar veriyorsunuz" dedi.

Yunanistan Başbakanı, Rum lider Dimitris Hristofyas'ı Türkiye'ye ödün vermekle suçlayan muhalefet partilerini de eleştirdi.

Papandreu, iki kesimli federasyon ve dönüşümlü başkanlık sistemine de karşı çıkan muhalifleri ciddiyete davet etti.

Papandreu, Rum siyasi liderleri Türkiye konusunda da uyardı ve "Türkiye'nin Kıbrıs konusunda duruşu değişti. Çözüm istiyor. Türkiye'nin AB üyeliğine destek verin" dedi.



TÜRKİYE İLE YENİ BİR YAKINLAŞMA ÇABASI İÇİNDEYİZ



Papandreu öte yandan, To Vİma gazetesine verdiği demeçte, Atina'nın Türkiye ile yeni bir yakınlaşma ve işbirliği çabası içinde olduğunu belirtti.

Türk-Yunan ilişkileri ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti konularına değinen Papandreu, Türkiye'nin Ege'deki ''faaliyetleri'' ile ilgili bir soru üzerine Papandreu, ''Gelişmeleri yakından izliyoruz ve gerek operasyonel gerekse diplomatik düzeyde tetikte bulunuyoruz'' ifadesini kullandı.

Papandreu ayrıca, 1999-2004 yılları arasında izlenen politika ve edinilen tecrübelerin göz önünde bulundurularak, Türkiye ile yeni bir yakınlaşma ve işbirliği çabası başlatıldığını belirtti.

Atina'nın makul bir zaman dilimi içerisinde netice arzu ettiğini kaydeden Başbakan, ''her zaman ciddi bir hazırlık yapıldığını ve dikkatli adımlar atıldığını'' bildirdi.



ERDOĞAN'A İNANMAK İSTİYORUZ



Papandreu, daveti üzerine Başbakan Erdoğan'ın önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen Atina ziyaretinin de bu çerçevede olduğunu vurgulayarak, ''Sayın Erdoğan'ın verdiği olumlu mesajlara inanmak istiyoruz. Bunları pratikte de göstermesinin zamanı geldi. İlişkilerimizde yeni ve olumlu bir başlık açalım. Bu bir fırsattır ve çaba göstermenin görevimiz olduğuna inanıyorum'' ifadesini kullandı.