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Dünya

Papandreu'dan İsrail'e resmi ziyaret

30 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir Yunanistan Başbakanı İsrail'i ziyaret ediyor.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, iki günlük resmi bir ziyaret için gittiği İsrail'de, Devlet Başkanı Şimon Peres ile bir araya geldi.


Yorgo Papandreu'nun, kendisi de İsrail'in eski Maliye Bakanı olan Peres'le Yunanistan'daki mali krizi görüştüğü bildiriliyor.


Şimon Peres'in Papandreu'ya ekonomik krizle ilgili tavsiyelerde bulunduğu ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu bunalımdan daha güçlü çıkacağına inandığını söylediği kaydedildi.


Yunanistan Başbakanı dün gittiği İsrail'de ayrıca Kudüs'ün tarihi kesiminde bulunan ve İsa peygamberin çarmıha gerildiği yer olduğuna inanılan Kıyama Kilisesi'ni ziyaret ederek Kudüs Patriği 3. Theophilos'la görüştü.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile bir araya geldikten sonra Filistin'e geçerek Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile de görüşmesi planlanan Papandreu'nun, temaslarında Filistin sorunu, Gazze Şeridi ve barış sürecinin öne çıkması bekleniyor.


Gemi baskını gerginliğe yol açmıştı


Yunanistan Başbakanı'nın İsrail ziyareti, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinde Yunan eylemcilerin de bulunmasından dolayı iki ülke arasında çıkan gerginliği izliyor.


İsrail'in Aşdod Limanı'na çektiği gemilerden biri Yunanistan bayrağı taşıyordu.


Gazze'ye giden yardım gemilerine İsrail'in müdahalesi üzerine yaşanan ölümlerin ardından, Yunanistan bu ülke ile yapmakta olduğu ortak hava tatbikatından çekilmişti.


İsrail'in Atina Büyükelçisi de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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