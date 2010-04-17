'Papandreu'dan Bulgaristan'a hakaret'

T24 - Bulgaristan'da bazı internet sitelerinde Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya ait olduğu öne sürülen bir açıklama, iki ülkeyi adeta siyasi krizin eşiğine getiriyordu.





Bazı haber sitelerinin anonim yorum forumlarında çıkan yazıya göre Papandreu, ekonomik krizle mücadele konusunda halkın desteğini almak için yaptığı bir konuşmada, Bulgaristan'ı "kötü örnek" olarak gösteriyor ve Bulgaristan'ın ekonomik durumu ile Bulgaristan vatandaşlarının yaşam biçimlerini hakaret içeren ifadelerle alaya alıyor.





Başbakan Boyko Borisov, "BGNES" haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın doğru olup olmadığının Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov tarafından bizzat kontrol edildiğini belirterek, "Papandreu'nun böyle bir şeyi söylemiş olması imkansız" dedi.





Dışişleri Bakanı Mladenov da Papandreu'ya yakıştırılan sözleri içeren yazının tamamen "uydurma" olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bulgaristan'ın Atina Büyükelçisinin, Papandreu'nun özel kalemi ile görüştüğünü ve ilgili açıklamanın asla yapılmadığının öğrendiğini belirten Mladenov, medyanın güvendiği kaynakları daha sıkı kontrol etmesi gerektiğini kaydetti.