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Dünya

Papandreu, yeni kabinesini belirledi

Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz ve protestolar sonrası kabine değişikliğine gideceğini açıklayan Başbakanı Yorgo Papandreu, yeni kabinesini belirledi.

17 Haziran 2011 03:00

T24 - Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz ve protestolar sonrası kabine değişikliğine gideceğini açıklayan Başbakanı Yorgo Papandreu, yeni kabinesini belirledi.

Yaşanan ekonomik kriz ve protesto gösterilerinin ardından hükümetten ilk adım geldi.

Kabine değişikliğine gideceğini açıklayan Başbakanı Yorgo Papandreu, yeni kabinesini belirledi.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı'na Dimitri Druças'ın yerine, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Stavros Lambrinidis, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na Savunma Bakanı Evangelos Venizelos, Savunma Bakanlığı'na ise Venizelos'un yardımcısı olan Panos Beglitis atandı.

Ayrıca kabinedeki diğer bakanlardan da çoğunun yerinde değişiklik yapıldı.


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