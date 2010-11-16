-PAPANDREU: YAKINDA BORÇ YAPILANDIRILMASI YOK PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkesinin ''yakında borçlarını yeniden yapılandırması durumunun bulunmadığını'' bildirdi. Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısı için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Papandreu, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan'ın 298 milyar avro tutarındaki borcunu ödememezlik yapmayacağını, bunu yapmasının Yunanistan, Avrupa ve avro için ''felaketle'' sonuçlanacağını belirtti. ''Borcun yeniden yapılandırılması söz konusu olamaz'' diyen Papandreu, Yunan halkının ülkenin finans durumunun düzene girmesi için kendini kurban ettiğini ifade etti. Papandreu, Yunan gazetesi To Proto Thema'ya verdiği demeçte, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB'den alınan kredilerin ödeme süresinin geciktirilmesini istediklerini açıklamıştı. Borç krizinden kurtulmak için IMF ve AB'nin hazırladığı 110 milyar avro tutarındaki paketten yararlanan Yunanistan'ın bütçe açığı bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9,4'ü seviyesinde bulunuyor. Yunan hükümeti bu oranı yıl sonunda yüzde 8,1'e indirmeyi hedefliyor.