Papandreu vekillerden güvenoyu aldı!

T24 -

152'si Papandreu'nun Pasok partisinden olan 300 milletvekillinin 153'ü Papandreu'ya destek verirken 145 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Bu sonuçla erken seçime gitme çağrıları da reddedilmiş oldu.Parlamento'daki oylama öncesinde bir konuşma yapan Papandreu ülkeyi krizden çıkarmak için milletvekillerinden destek istedi.Kendi konumunu önemsemediğini belirten Papandreu, istifa çağrılarına yanıt verirken, ülkeyi erken seçimlere götürmenin büyük bir felaket olacağını ve Avrupa Birliği'yle yapılan kurtarma anlaşmasını da tehlikeye sokacağını söyledi.Başbakanlığı sırasında izlediği politikayı savunan Papandreu, hakketmediği bir siyasî harebe devraldığını belirtti ve önceki hükümetleri ülke ekonomisini çökertip içine düştükleri borç krizine neden olmakla suçladı.Yorgo Papandreu tüm siyasî partilerle bir milli birlik hükümeti kurulması konusunda görüşmelere başlama kararlılığını dile getirdi ve kurulacak yeni hükümetin liderliğinin tartışılabileceğini söyledi.Başbakan Papandreu, Yunanistan'ı borç krizinden çıkarmak amacıyla AB ülkeleriyle vardığı mali yardım paketini sürpriz bir kararla referanduma götüreceğini açıklamıştı.Papandreu'nun artık geri çekmiş olduğu referandum kararı hafta boyunca borsalarda çalkantıya neden oldu.AB liderlerinden gelen tepkinin yanısıra, Başbakan Papandreu, kabinesindeki önde gelen bakanlardan ve lideri olduğu Pasok partisine üye milletvekillerden referanduma karşı ciddi bir isyanla karşılaştı.Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, cuma sabahı yaptığı açıklamada referandumdan vazgeçildiğini söyledi.Yunanistan'ın diğer AB ülkeleriyle vardığı mali yardım anlaşması 100 milyar euro ek kredi ve Yunan borçlarının yüzde 50 oranında silinmesini içeriyor.