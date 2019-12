Papandreu: Ülke borca batabilir

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ''Ülkenin borca batma'' tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.



Papandreu, bu akşam Sosyal Ekonomi Kurulu tarafından Zapion Sarayı'nda organize edilen konferansta yaptığı konuşmada ülke ekonomisi, bütçe açığı ve uygulanacak ekonomik önlemler paketine değindi.



''Herkesi Yunanistan'ın yeniden inşası için milli gayret göstermeye davet eden'' Papandreu, ''önümüzdeki 3 ay içinde onlarca yıldır yapılmayanları yapmak üzere kararlarımızı alacağız'' şeklinde konuştu.



''Ülkenin borca batması'' tehlikesine dikkat çeken Papandreu, durumun açık olduğunu ve Yunanistan'ın egemenlik haklarıyla da ilgili olduğunu kaydetti.



İktidarın ''Ya değişiriz ya da batarız'' sloganının her zamankinden daha fazla gündemde olduğunu belirten Papandreu, derinliği olan değişikliklere gidilmesinde kararlı olduğunu söyledi.



Papandreu, ''Ufak çaplı tamirattan söz etmiyoruz. Her alanda adil değişikliklere gideceğiz. Bir çok düzenleme can acıtacak. Hepimiz huzurumuzdan vazgeçmeliyiz. Düşük ücretliler ile orta sınıfı ise destekleyeceğiz'' diye konuştu.



Devletin, şeffaflık, demokrasi, insan haklarının korunması, güvenilirlik, sosyal sorumluluk ve dayanışma ilkelerine sahip olması gerektiğini vurgulayan Papandreu, önümüzdeki 3 aylık süreçte, yüksek borcu olan hanelerin desteklenmesine ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 15 gün içinde iş kurulabilmesini ve bu çerçevede yatırım ile istihdamın artmasını hedefleyen yasal düzenlemeler yapılacağını, ayrıca kamu borcunun bir bölümünün ödenmesi, yeşil kalkınma yönünde çalışmalar ve yasa dışı istihdam ile mücadele gibi konularda gerekli girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.



Bağımsız istatistik hizmetleri alınması, seçim kanunun değiştirilmesi, hükümet kararlarının internet ortamında yayımlanması, ekonomik suç ve kamu kurumlarındaki aşırı harcama ile mücadele örneği adımlar atılacağını, ayrıca silahlanma programında değişiklik olacağını kaydeden Papandreu, 2010 yılı hedeflerinin halen GSYİH'nin yüzde 12,7'si oranındaki bütçe açığını 4 puan azaltmak olduğunu da belirtti.



Papandreu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yüzde 12,7 oranındaki bütçe açığını kontrol altına almak için gereken her şeyin yapılacağını kaydetmişti.



''Çok büyük bir bütçe açığı olduğunu'' söyleyen Başbakan Papandreu, ''Ekonomik çıkmazın 1974'ten sonra ilk defa ulusal egemenliği tehdit ettiğini'' vurgulamıştı.



Öte yandan, Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Filippos Şahinidis, Yunanistan'ın bütçe açığının da son 16 yılın en yüksek noktasında bulunduğunu belirtmişti.