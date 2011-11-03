-Papandreu tutumunu yumuşattı ATİNA (A.A) - 03.11.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, AB mali yardımını referanduma götürme tutumunu yumuşatarak, siyasi krizin çözümü için muhalefetle görüşeceğini söyledi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papandreu, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefetin AB kurtarma paketine destek vermesinden memnuniyet duyduğunu, muhalefetle görüşmeleri sürdürmek için Ulaştırma Bakanı Dimitris Reppas ve danışmanı Nikos Athanassakis'i görevlendirdiğini belirtti. Muhalefetin parlamentoda AB kurtarma paketini desteklemeyi kabul etmesi halinde, referandumun yapılmayacağını ifade eden Papandreu, ''Hiçbir zaman bir amaç olmayan referanduma gitmesek bile muhalefetin 27 Ekim kararlarının parlamentoda onaylanmasına hazır olduğunu açıklamasından memnuniyet duyuyorum'' dedi.