-PAPANDREU TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ ATİNA (A.A) - 22.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ekonomik krizle mücadelede Türkiye'yi örnek göstererek, "Komşularımız Türklerin yaptığını biz neden yapamayalım" dedi. Papandreu, Meclisteki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, "Yunanistan'ın tarihinde yaşadığı en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya bulunduğunu" belirterek, "başka ülkelerin de buna benzer krizler yaşadığını ancak, sonunda düzeye çıkmayı başardıklarını" söyledi. "Türkiye'nin de buna benzer bir kriz yaşadığını ancak, bugün güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu" ifade eden Papandreu, "Başka halklar da bizimkine benzer krizler geçirdiler, ama dayanabildiler ve başardılar. Brezilya başardı, Kore başardı, Uruguay başardı, Estonya da başardı. Komşularımız Türkler bugün dinamik bir ekonomiye sahip olmayı nasıl başardılar? Biz bunu başaramaz mıyız? Biz de başaracağız, tarihimizin zor anlarında yaptığımız gibi..." diye konuştu. Yeni kabinede Maliye Bakanlığını üstlenen Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos da konuşmasında, güven oylamasının ve yeni bütçe planıyla ilgili oylamanın bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, "her iki konudaki oylamayı haziran ayı sonuna kadar uzatarak tehlikeye atamayız" dedi. Venizelos, "işlerin yoluna girmesi konusunda ümitli olduğunu" belirterek, "korku ve miskinlik ideolojileriyle bir yere varılmaz. Bu zor durumdan kurtulacağız. Bizim neslin kendi mücadelesini verebildiğini ve kazanabildiğini kanıtlayacağız" diye konuştu.