-Papandreu seçimlerde aday olmayacağını açıkladı ATİNA (A.A) - 04.01.2012 - Yunanistan'da PASOK lideri eski başbakan Yorgo Papandreu, önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı. Yunan basınında çıkan haberlere göre, PASOK'un bugün yapılan siyasi konsey toplantısında yaptığı konuşmada başkanlık görevini bırakmaya hazır olduğunu belirten Papandreu, PASOK'un yeni başkanının erken seçimlerden önce belirlenmesini önerdi. Papandreu, konuşmasında, ne önümüzdeki seçimlerde ne de PASOK'un haziran ayında yapılacak olağan kongresinde aday olma niyetinde olduğunu söyledi. Yorgo Papandreu, Yunanistan'da da ekonomik krizin siyasi krize dönüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa etmişti. Papandreu hükümetinin istifasının ardından PASOK'un oy oranında büyük düşüş kaydedilirken, bazı milletvekilleri Papandreu'nun parti başkanlığından istifa etmesi talebinde bulunmuştu.