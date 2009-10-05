Papandreu seçimi ezerek kazandı

PASOK Llideri Papandreu, iktidar partisi karşısındaki tarihi seçim zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

‘Hanedanlar savaşına’ benzetilen erken seçimleri Başbakan Karamanlis’e karşı ezici bir üstünlük kuran Papandreu kazandı. İlk sonuçlara göre Papandreu’nun aldığı yüzde 44 oy tek başına iktidara yetiyor

Yunanistan’da dün düzenlenen erken genel seçim, muhalefetteki Yorgo Papandreu’nun Panhelenik Sosyalist Hareket’inin (PASOK) Başbakan Kostas Karamanlis’in Yeni Demokrasi Partisi (YDP) karşısındaki zaferiyle sonuçlandı.

Oyların yüzde 55’inin sayılmasının ardından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre PASOK yüzde 44’lük oy oranına ulaşarak yüzde 34’te kalan YDP’ye tam 10 puan fark attı.

Eğer bu sonuçlar geçerli olursa PASOK, 300 sandalyeli meclise 160 milletvekili göndererek tek başına iktidar olmayı başaracak. YDP ise 5 yıllık iktidarının ardından yeni dönemde sadece 92 milletvekiliyle temsil edilecek.

İlk sonuçlara göre PASOK’un ve YDP’nin yanı sıra Yunan Komünist Partisi (KKE), aşırı sağcı LAOS ve Sol İttifak da yüzde 3’lük seçim barajını geçmeyi başardı. Buna göre meclise KKE 8 puanla 21, LOAS 6 puanla 15 ve Sol İttifak 5 puanla 12 milletvekili göndermeye hak kazandı.

57 yaşındaki Yorgo Papandreu, Papandreu ailesinin 3’üncü nesil temsilcisi. Papandreu’nun dedesi Yorgo Papandreu 1963’ten 1967’deki Albaylar Cuntası’na kadar iktidarda kalırken babası Andreas Papandreu ise 1981 ile 1989 arasında tam 3 seçim kazanarak 8 yıl başbakanlık yaptı. Böylece bugünkü seçimleri kazanan Papandreu, ailesini iktidara taşıyan 3’üncü kişi olacak.

Karamanlis parti liderliğini bıraktı

Yunanistan’da seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan YDP lideri Kostas Karamanlis, parti başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. PASOK lideri Yorgo Papandreu’yu ilk seçimlerin açılmasının ardından telefon ederek kutlayan Karamanlis, yeni parti başkanının belirleneceği 1 ay sonraki kongreye kadar partinin başında kalacağını ve ardından siyasete milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.

Notlar:



- Seçimin ilk sonuçlarına göre PASOK’un Gümülcine’den adayı Ahmet Hacıosman ile İskeçe’den adayı olan Çetin Mandacı aldıkları oylarla milletvekili seçilmeyi garantiledi.

- Agrinio’da oy kullanan bir Yunan oyunu kullandıktan birkaç dakika sonra geri dönerek “fikrini değiştirdiğini”?söyledi ve oyunu geri istedi. Yetkililerin olumsuz yanıtı üzerine seçim sandığını tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

- Ülkede faaliyet gösteren 7 sandık çıkışı seçim sonucu araştırma şirketi kriz nedeniyle tek bir ortak araştırma yapma kararı aldı.