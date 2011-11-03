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Ekonomi

Papandreu referandum kararından vazgeçti  ATİNA (A.A)

03 Kasım 2011 19:09

-Papandreu referandum kararından vazgeçti  ATİNA (A.A) - 03.11.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, AB mali yardımını referanduma götürme kararından vazgeçti. Papandreu'ya yakın iki yetkili, muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Başkanı Andonis Samaras'ın AB'nin mali yardımını parlamentoda destekleyeceğini söylemesinden sonra acil bakanlar kurulu toplantısında referandum kararından vazgeçtiğini söylediğini belirttiler. Yetkililerden biri, artan baskılara rağmen Papandreu'nun istifa etmeyeceğini ve yarın hükümetle ilgili güvenoylamasının sonucunu bekleyeceğini söyledi.

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