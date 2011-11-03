-Papandreu referandum kararından vazgeçti ATİNA (A.A) - 03.11.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, AB mali yardımını referanduma götürme kararından vazgeçti. Papandreu'ya yakın iki yetkili, muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Başkanı Andonis Samaras'ın AB'nin mali yardımını parlamentoda destekleyeceğini söylemesinden sonra acil bakanlar kurulu toplantısında referandum kararından vazgeçtiğini söylediğini belirttiler. Yetkililerden biri, artan baskılara rağmen Papandreu'nun istifa etmeyeceğini ve yarın hükümetle ilgili güvenoylamasının sonucunu bekleyeceğini söyledi.