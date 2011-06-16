-PAPANDREU PARLAMENTODAN GÜVENOYU İSTEYECEK ATİNA (A.A) - 15.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, yeni kabine kurarak, Parlamentodan güvenoyu isteyeceğini açıkladı. Yunan basını, Yunanistan'daki mali krizin aşılması yönünde anamuhalefet ve muhafet partileri liderleriyle görüşen Papandreu'nun, medyada yer aldığı şekilde geniş tabanlı koalisyona gitmeyeceğini, kabinesinde köklü değişiklikler yapacağını duyurdu. Başbakan Papandreu yaptığı açıklamada, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini, sorumluluk duygusuyla kararlılıkla var olan kriz ile mücadele verilerek ülkenin geleceğinin güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Ülkenin yıkım ve iflasın eşiğinde olduğu bir zamanda yönetimi aldığını belirten Papandreu, ''Omuzlarımıza başkalarının günahlarını aldık'' dedi. Ülkenin kurtuluşu için 20 aydır hükümetinin savaş verdiğini söyleyen Papandreu, ülkenin büyük değişikliklere de yolu açacak şekilde ayakta kaldığını vurguladı. Bu çabanın ortak ve milli özellikler taşımasını istediğini, vazifenin partisel değil milli olduğunu ifade eden Başbakan, muhalefet partileri ile işbirliği için sürekli önerilerde bulunduğunu, gerekli milli uzlaşının sağlanması için bugün de tüm parti liderlerine yeni öneriler ile gittiğini kaydetti. Bu tutumuna karşı, anamuhalefet partisinin tüm bu çabayı siyasi ve milli sorumluluk çerçevesinde ele almadığını belirten Papandreu, konunun özü dahi konuşulmadan kabul edilemez şartlar getirildiğini, ülkenin uzun süreli istikrarsızlıkta ve içe dönük tutulduğunu, halbuki önem taşıyan mili konunun, bütçe açığı ile mücadele olduğunu söyledi. ''Hepimiz ülke karşısında yaptıklarımızın sorumluluğunu alalım. Ben aynı yolda, vazifemin yolunda devam edeceğim'' diyen Papandreu, yarın yeni bir kabine kuracağını, devamında da Parlamentodan güvenoyu isteyeceğini bildirdi.