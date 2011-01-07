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Papandreu: Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz?

Yunanistan Başbakanı Papandreu, Türkiye’nin Ege’deki uçuşlarıyla ilgili konuştu.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Erzurum’da Kış Olimpiyatları tesisi açılışı yapan Yunanistan Başbakanı Papandreu, Türkiye’nin Ege’deki uçuşlarıyla ilgili olarak, “Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Barış için bunları durdurmalısınız” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Erzurum’da Ocak ayı sonunda başlayacak Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan tesislerin açılışını yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 2011 Kış Olimpiyatları tesislerinin açılışına katılan Yunanistan Başbakan Yorgo Papandreu, daha sonra Türk büyükelçilere seslendi.

Yunanistan Başbakanı Papandreu, Ege’deki  uçuşlar ve Kıbrıs konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Yorgo Papandreu, 8 Türk savaş uçağının küçük bir Yunan adası üzerinde uçuş yaptığını ifade ederek, “Bunun anlamı neydi? Türkiye neyi ispatlamak istiyor? Bu hareketler, Türkiye'nin Ege’deki durumu değiştirmeyecektir” diye konuştu.

Papandreu, “Türkiye için bu hareketler rutin olabilir ama Yunanistan için değil. Bu hareketler aramızda gerginlik oluşturuyor. Türkiye gerçekten barış istiyorsa, bu hareketlerin durması gerekir” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Yunanistan Papandreu, “Kıbrıs’ta işgal sürdükçe Türkiye AB üyesi olamaz” diye konuştu.


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