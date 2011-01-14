Papandreu: Kıtassahanlığı konusunda Lahey'e gideriz

T24 - Yunanistan Başbakanı Papandreu, Türkiye'yle kıta sahanlığı görüşmelerinden sonuç alınamazsa Lahey'e başvuracaklarını söyledi.



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye'yle kıta sahanlığı görüşmelerinden sonuç alamadıkları takdirde Lahey'e başvurmaktan başka seçenekleri kalmayacağını söyledi.

Papandreu, Erzurum ziyaretine yönelik Yunan Komunist Partisi'nin soru önergesini yanıtlarken "Türkiye'yle samimi bir ilişki içinde olduğumuza inanmasam Erzurum'a gitmezdim" dedi.

Papandreu, Ege'deki kıta sahanlığını belirlenmesinin şart olduğunu da vurguladı.

Yorgo Papandreu, kıta sahanlığının belirlenmesiyle Türkiye ile Yunanistan arasında barışın sabitleneceğini, "casus belli" gibi kavramların ortadan kalkacağını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı, görüşmelerden sonuç alınmaması halinde tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na başvurmaktan başka çaresi kalmayacağını söyledi.

Papandreu, kıta sahanlığı belirlenmeden petrol ya da doğalgaz gibi doğal zenginliklerin aranacağı münhasır ekonomik bölgelerin benimsenemeyeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı "Lahey'e de gitsek ilk önce kıtasahanlığı belirlenecek sonra münhasır ekonomik bölgeler saptanacak" dedi.



