-PAPANDREU: KIBRIS MESELESİ ÖNCELİKLİ KONUMUZ ATİNA (A.A) - 23.11.2010 - Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Atina ile Lefkoşa'nın, Kıbrıs meselesinin çözümü yönündeki çabalarının ortak olduğunu ve iki taraf arasında tam bir işbirliği bulunduğunu söyledi. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Hristofyas, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile biraraya geldi. Görüşmelerin ardından basına açıklama yapan liderler, temaslarında, Kıbrıs meselesi ile New York'ta, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC lideri Derviş Eroğlu'yla yapılan görüşmelerin ele alındığını kaydettiler. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs meselesiyle ilgili yaklaşımının ''objektif olduğu'' görüşünü dile getiren Rum lider, ''Kıbrıs meselesinin bir işgal ve istila meselesi olduğunu'' savundu. Hristofyas, Eroğlu ile yoğun geçecek görüşmelerden sonra, ocak ayında Cenevre'de tekrar BM Genel Sekreteri ile biraraya geleceklerini kaydetti. Öte yandan Kıbrıs meselesinin, Yunanistan dış politikasının öncelikli konusu olduğunu belirten Papandreu, ''Sorunun çözümlenmemesi halinde Türk-Yunan ilişkilerinin de tam olarak düzelmeyeceğini'' söyledi. Papandreu, Hristofyas ile Kıbrıs meselesindeki gelişmeler ile New York temasları hakkında, yapıcı ve samimi bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, Hristofyas'ın çözüm ile ilgili tüm çabalarına tam destek verdiğini kaydetti. Papandreu, Hristofyas ile NATO Zirvesi ve Türkiye'nin AB üyeliği konularını da ele aldıklarını ifade etti. Gerek Papandreu gerekse Hristofyas, Kıbrıs meselesinde BM kararları ile AB müktesebatı ilke ve değerleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çözümünü desteklediklerini vurguladılar. Tam bir görüş birliği içinde olduklarını kaydeden iki lider, baskıcı zaman dilimleri ve hakemlik olmadan, adil, kalıcı ve işler bir çözüm çerçevesinde, Kıbrıs'ta, tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve siyasi eşitlik içeren çözümden yana olduklarını ifade etti.