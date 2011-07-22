Papandreu Kemal Derviş'e teşekkür etti

T24 - Yunanistan'a yeni yardım paketinin onaylandığı zirvenin ardından konuşan Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun teşekkür ettiği isimler arasında Kemal Derviş de vardı.



2001 krizi sonrası Türk ekonomisinin direksiyonuna geçen Kemal Derviş, bu kez 'komşu'nun krizden çıkmasında rol oynuyor.



Batı medyasının, daha önce Papandreru'nun gayri resmi danışmanı olduğunu yazdığı Derviş'in bu pozisyonu, bizzat Yunanistan Başbakanı tarafından 'teşekkürle' doğrulandı.



AB'nin dün onayladığı 158 milyar Euroluk ikinci yardım paketiyle ilgili konuşan Papandreru, kendisine danışmanlık yaptığını açıkladığı Kemal Derviş’e teşekkür etti.



NTV Atina Muhabiri Stelyo Berbarakis şunları söyledi:



Yunanistan Başbakanı Papandreu, Yunan ekonomisini 2. kez iflastan kurtaran dünkü AB zirvesinden sonra basın toplantısı düzenledi.



Papandreru, bu konuda kendisine yardımcı olan AB liderlerine, bakanlarına ve yakın çalışma arkadaşlarını sıralarken, kendisine danışmanlık yaptığını açıkladığı Kemal Derviş’e de ayrıca teşekkür etti.



Yakın bir tarihe kadar IMF başkan adayları arasında olan Kemal Derviş’in, Türkiye’de ekonomi bakanlığı döneminde ve sonrasında Yunan başbakanı Papandreu ile yakın ilişkiler kurmuştu.



Yunanistan’ın bu zor günlerinde Derviş’in Yunan ekonomisinin düzlüğe çıkması amacıyla Papandreu’ya danışmanlık yapmış olması Derviş’in gerçekten bir 'kara gün dostu' olduğu şeklinde algılandı.





'Halk rahat etsin'



Papandreu basın toplantısında AB zirvesinde alınan karaları değerlendirdi.



Papandreu, uluslararası para piyasalarının Yuna ekonomisini 'kısmi temerrüt' kategorisine düşürüp düşürmeyeceği konusunun önemi olmadığını; çünkü Yunan ekonomisine asıl güvenceyi verenin AB ülkeleri; AB Merkez Bankası ve IMF olduğuna dikkati çekti.



Yunan mevduat sahiplerinin 'kısmi temerrüt' gibi verilecek olası 'not'ların zahiri olduğu konusunda güvenceler veren Papandreu, sert ekonomik önlemlerle mücadele eden Yunan halkından 'rahat etmelerini' istedi ve özelleştirmeler dahil ülkede yapılacak ekonomik reformların sayesinde Yunan ekonomisinin düzlüğe çıkacağını söyledi.





