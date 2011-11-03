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Dünya

Papandreu istifa etmekten vazgeçti!

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ülkesini borç krizinden kurtarma paketini referanduma...

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Ekonomik krizin siyasi krize dönüştüğü Yunanistan'daki gelişmeler, gün boyunca gündeme damgasını vurdu. Uluslararası ajansların istifa edeceği yönünde haberler geçtiği Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, şimdilik bekleme kararı aldı.




Referandum kararı rafa mı kalktı?

Papandreu'nun yakın çevresinden iki yetkili Yunan Başbakan'ın, ülkede ekonomik ve siyasi krize neden olan referandum kararından geri döndüğünü söyledi. Associated Press'e konuşan yetkililer, Papandreu'nun söz konusu kararı, olağanüstü kabine toplantısında açıkladığını belirtti.

Yetkililerden biri, artan baskılara rağmen Papandreu'nun istifa etmeyeceğini ve yarın hükümetle ilgili güvenoylamasının sonucunu bekleyeceğini söyledi.

Olağanüstü kabine toplantısının sürdüğü dakikalarda, Papandreu'ya tepki gösteren, iktidar ve muhalefet partilerine mensup 30 kadar milletvekili, erken seçime gidilmesi ve birlik hükümeti kurulması çağrısı yapan bir mektup yayınladı. Mektupta ayrıca, Avrupa Birliği ile varılan mali anlaşmayı halk oylamasına götürme kararı alan Papandreu'nun bu kararından dönmesi talep edildi.


Yarın güven oyu var

Son yılların en büyük siyasi krizlerinden birini yaşayan Yunanistan'da hükümet için yarın parlamentoda güven oylaması yapılması planlanıyor. Başbakan Papandreu'nun partisi PASOK'a üye bazı milletvekilleri bile güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Yunanistan, AB liderlerinin geçen hafta uzun pazarlıklar ardından vardığı anlaşma uyarınca, kemer sıkma politikalarını daha da sertleştirmesi şartıyla, 100 milyar euro ek mali yardım alacak ve borcunun yüzde 50'sini geri ödemekten kurtulacak. Bu paketin sunulacağı halk oylamasının ise 4 Aralık'ta yapılması planlanıyordu.


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