Papandreu istifa etmekten vazgeçti!

T24



Referandum kararı rafa mı kalktı?



Yarın güven oyu var



Papandreu'nun yakın çevresinden iki yetkili Yunan Başbakan'ın, ülkede ekonomik ve siyasi krize neden olan referandum kararından geri döndüğünü söyledi. Associated Press'e konuşan yetkililer, Papandreu'nun söz konusu kararı, olağanüstü kabine toplantısında açıkladığını belirtti.Yetkililerden biri, artan baskılara rağmen Papandreu'nun istifa etmeyeceğini ve yarın hükümetle ilgili güvenoylamasının sonucunu bekleyeceğini söyledi.Olağanüstü kabine toplantısının sürdüğü dakikalarda, Papandreu'ya tepki gösteren, iktidar ve muhalefet partilerine mensup 30 kadar milletvekili, erken seçime gidilmesi ve birlik hükümeti kurulması çağrısı yapan bir mektup yayınladı. Mektupta ayrıca, Avrupa Birliği ile varılan mali anlaşmayı halk oylamasına götürme kararı alan Papandreu'nun bu kararından dönmesi talep edildi.Son yılların en büyük siyasi krizlerinden birini yaşayan Yunanistan'da hükümet için yarın parlamentoda güven oylaması yapılması planlanıyor. Başbakan Papandreu'nun partisi PASOK'a üye bazı milletvekilleri bile güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.Yunanistan, AB liderlerinin geçen hafta uzun pazarlıklar ardından vardığı anlaşma uyarınca, kemer sıkma politikalarını daha da sertleştirmesi şartıyla, 100 milyar euro ek mali yardım alacak ve borcunun yüzde 50'sini geri ödemekten kurtulacak. Bu paketin sunulacağı halk oylamasının ise 4 Aralık'ta yapılması planlanıyordu.