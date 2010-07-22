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Dünya

PAPANDREU İSRAİL'DE TEL AVİV (A.A)

22 Temmuz 2010 14:05

-PAPANDREU İSRAİL'DE TEL AVİV (A.A) - 22.07.2010 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu 2 günlük resmi ziyaret için geldiği İsrail'de temaslarda bulunuyor. Papandreu'nun ziyareti, 30 yıldan fazla süredir bir Yunanistan Başbakanının İsrail'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Papandreu, dün geldiği İsrail'de Kudüs Eski Kent'te İsa Peygamberin çarmıha gerildiği ve yeniden dirildiğine inanılan yerdeki Kıyama Kilisesi'ni ziyaret etti, Kudüs Patriği Theophilos III ile görüştü. Papandreu, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından da kabul edildi. Papandreu, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüşecek. Filistin'e geçerek, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi planlanan Yunanistan Başbakanının görüşmelerinde Filistin sorunu, Gazze Şeridi ve barış süreci üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

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