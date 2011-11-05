-Papandreu hükümeti güvenoyu aldı ATİNA (A.A)- 05.11.2011 - Yunanistan'da, Papandreu hükümeti, güvenoyu aldı. Yunanistan Parlamentosu'nda üç gün süren sert tartışmaların ardından yapılan oylamada, oylamaya katılan 298 milletvekilinden 153'ü hükümete "Evet" derken, 145 milletvekili "Hayır" oyunu kullandı. Başbakan Yorgo Papandreu oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Parlamentoda hükümete verilecek güvenoyunun, AB'nin yeni yardım paketinin uygulanmasına yönelik geniş katılımlı bir işbirliği hükümeti kurulması için bir talimat olacağını söyledi. AB'nin yeni yardım paketinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Papandreu, "yeni yardım paketiyle ilgili anlaşma ülkenin yeniden yapılanması için belki de son fırsat. Bunu değerlendirmezsek tarih önünde hesap vermek zorunda kalacağız" dedi. Bu aşamada erken seçime gidilmesinin ülke için bir felaket olacağını belirten Papandreu, " Anlaşmanın onaylanmasının ardından ülke normale döndüğünde uygun bir zamanda erken seçime gidilebilir" dedi. Bu arada, Yunan medyası, Papandreu hükümetinin güvenoyu almasına rağmen, ülkede mevcut siyasi durumun sürdürülemez olduğunu belirttiği haberlerinde, önümüzdeki günlerde bir "milli mutakabat hükümeti"nin kurulması, ya da erken genel seçim yapılmasının kaçınılmaz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan, güvenoyu tartışmalarının yapıldığı sırada parlamentonun bulunduğu Sintagma meydanına toplanan sol gruplar protesto gösterileri yaptı. Gösteriler sırasında polisin Parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.