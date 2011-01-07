-PAPANDREU: GEÇMİŞİN SORUNLARINI KONUŞABİLİRİZ ERZURUM (A.A) - 07.01.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, geçmişin sorunlarını büyük bir içtenlikle konuşabileceklerini, bazen bu durumun sürprizler de oluşturabileceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum'da düzenledikleri ortak basın toplantısında sık sık Başbakan Erdoğan'a hitap eden Papandreu, Türk-Yunan ilişkilerindeki havanın gerçekten olumlu, ılımlı ve sıcak olduğunu, bunu bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde bir kez daha gördüğünü ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın Kıbrıslı Rumlara verdiği mesajı anımsatan Papandreu, "Ben de Kıbrıslı Türklere şu mesajı vermek istiyorum. Biz Kıbrıs'taki iki halkın birlikte barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz gerçekten, adil ve kalıcı bir çözüm çerçevesinde" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ın AB üyelik süreci çerçevesinde Kıbrıslı Türklerle defalarca konuştuğunu dile getiren Papandreu, Kıbrıslı Türklerin de bu hedef içinde yer almak istediklerini bildiğini ifade etti. Papandreu, "Bizler iki ülke olarak, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni girişimlerde bulunacağız. Tarafları bu konuda cesaretlendireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler son derece yapıcıydı. Her görüşmemizde yeni adımlar atmaktayız. Bugünkü görüşmelerimizde, Temmuz ayında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısı çerçevesinde yeniden bir araya gelme kararı aldık" diye konuştu Görüşmelerinde kaçak göç ve çeşitli bölgesel konuları konuştuklarını ve Türkiye'nin AB sürecini ele aldıklarını belirten Papandreu, "Bizim Yunanistan olarak savunduğumuz görüş; Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ilerlemesidir. Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini gerçekten destekliyor" dedi. -YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE SINIRINA TEL ÇEKME PLANI- Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Papandreu, bir gazetecinin Türkiye-Yunanistan sınırına Yunan tarafının çit çekme planının, komşuluk ilişkileri bağlamında nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sorması üzerine,burada söz konusu olanın köle ticareti olduğunu söyledi. Konunun, savaşlardan kaçan insanların Türkiye ve Yunanistan'ı kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerine gitmeleri sorunu olduğunu ifade eden Papandreu, "Biz bu konuda Türkiye ile işbirliği içerisindeyiz. Bugünkü görüşmemizde bu konuyu ele aldık ve son derece yapıcı bir görüşme oldu. Bu Yunanistan ile Türkiye arasındaki ortak bir sorun. Aldığımız her önlemi biz Türkiye ile istişare ederek almaktayız. Burada Türk vatandaşları ile ilgili bir sorundan bahsetmiyoruz" dedi. Bu konuyu AB'de savunabilmek için ellerinin güçlenmesi gerektiğini dile getiren Papandreu, bunun için de kaçak göç konusunda Türkiye ile çok ciddi ve yakın bir işbirliği gerçekleştirdiklerine Avrupalıları ikna etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Biz burada artık duvarlardan bahsetmeyelim bence. Daha ziyade açık sınırlardan bahsedelim. Kaçak göç konusunda da bu sorunu daha insancıl önlemlerle çözmeyi konuşabiliriz ancak hedefimiz bir anlamda burada köle ticaretinin önlenmesini sağlamaktır. Ben eminim ki iki ülke arasındaki işbirliği, bu yönde daha da ileriye gidebilecektir" diye konuştu. Meriç nehrinin taşması sorununu da gündeme getiren Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın Bulgaristan'ı da aralarına katarak, Meriç bölgesindeki sel sorunu için işbirliği gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Papandreu, iki ülke ilişkilerinde gelinen nokta ve buna iki ülke başbakanının katkısıyla ilgili soru üzerine de Başbakan Erdoğan ile ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu belirterek, iki ülke başbakanı olarak ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini, iki ülkede de bu iradenin mevcut olduğunu söyledi.