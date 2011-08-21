Papandreu: Euro'dan çıkmamız söz konusu değil

T24 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, mali kriz nedeniyle Yunanistan'ın Avrupa ortak para birimi Euro'dan çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.





Papandreu, Atina'da yayımlanan haftalık RealNews gazetesindeki demecinde Yunanistan'daki ekonomik sorunla ilgili olarak, “Ülkenin kalkınmasının, bürokrasinin azalmasına, yolsuzlukların ortadan kalkmasına, yatırımcıların istikrarlı ve kalıcı bir vergi sistemine güvenmelerine, yasal düzene ve ağırılıklarla zenginliklerin eşit bir şekilde paylaşımına bağlı olduğunu” söyledi.



Hükümetin, AB'nin de desteğiyle bu konuda almış olduğu önlemlerle, bu doğrultuda önemli mesafe kat edildiğini belirten Papandreu, “Onlarca yıllık mali cinayetlere rağmen, koşulları sürekli iyileştirerek, ülkenin kesintisiz kredi almasını sağladık. Görülmedik tarihi bir destek paketi çerçevesinde daha iyi faiz ile borcun ödenme süresini uzattık. Toplam borcu hafifleterek, ülkemizin kalkınma çabalarına da destek sağladık. Bizim başardığımız, Yunan vatandaşının sırtındaki ağırlığı hafifletecek bu çözümleri bazı kontrolsüz değerlendirme kuruluşları nasıl vaftiz eder, beni az ilgilendirir” dedi.



Başbakan Papandreu, bundan sonra devlet dairelerine alınacak olanların bunu gerçekten hak etmiş olacağına ve hizmet edeceğini belirterek, Yunanistan'da kısa zamanda gerçek iş olanakları sağlanacağını ve dört yılın sonunda ülkeyi terk etmeyi tercih edenlerin de ikna olup tekrar geri döneceğini söyledi. Yunanistan'daki yüksek işsizlik oranının ve uygulanan yüksek vergilerin ülkenin bir “geçiş döneminde” bulunmasından kaynaklandığını savunan Papandreu, “Verilerle her şeyi dümdüz etmeyelim. Önlem alınmamış olsaydı, bugün durum daha da kötü olacaktı” dedi. Papandreu, erken seçim konusuyla ilgili bir soru üzerine, böyle bir şeyi düşünmediğini, çünkü bunun için bir neden bulunmadığını belirtti.

"Euro'dan çıkmamız söz konusu değil"



Yunanistan'ın, içerisinde bulunduğu mali kriz nedeniyle Euro'dan çıkarılacağına ilişkin iddialarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Papandreu, “Böyle bir olasılığın söz konusu olmadığını” söyledi. Başbakan Papandreu, “Yunanistan'da olan kötü şeylerde Yunanistan'ın da kendi sorumluluğu bulunduğunu ancak, bunun daha geniş çapta Euro kuşağının sistemik bir sorunu olduğunu” ifade ederek, “İşte bakın, haklı çıktık. Avrupa bunu kabul ederek, krizle ilgili güçlü mekanizmalar oluşturdu. Bu yüzden, herhangi bir ülkenin Euro'dan çıkması AB'nin kendisine daha küçük değil, daha büyük kriz yaratacaktır. Dolayısıyla, Euro'dan çıkmak sözkonusu olmadığı gibi, Euro daha güçlendirilecektir” dedi.



Papandreu, Avrupa'daki ekonomik krizle mücadele çerçevesinde Avrupa tahvilleri çıkarılmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Böyle bir uygulamanın sadece Avrupa'nın değil, uluslararası ekonominin de krizden çıkması için gerekli olduğunu” savundu. Bunun er ya da geç muhakkak yapılacağını iddia eden Papandreu, “ekonomik işbirliğinin, borçların Avrupa tahvilleri aracılığıyla yönetilmesinden vergi politikasının uyumlu bir hale getirilmesine kadar daha çok derinleştirilmesi şart. Su kanala girdi. Er ya da geç oraya varacağız” dedi. Papandreu, Avrupa tahvilleri aracılığıyla Avrupa'nın bütünleşmesinin daha da derinleşeceğini ve bunun, “Avrupa'yı bugün ürpertiyle karşı karşıya kaldığı fenomenler karşısında daha da güçlü yapacağını” kaydetti.

“Yunan bankaları güvenli"



Başbakan Papandreu, Yunan bankalarının durumuyla ilgili bir soru üzerine de, “Yunan bankalarının, Avrupa'da en güvenli ve garantili bankalar olduğunu” belirterek, “Bankalardaki yatırımlar teminat altındaydı ve hala öyle. Başardığımız anlaşmalarla, hiç abartısız, Yunanistan şu anda tüm Avrupa kuşağında en güvenli ve garantili bankacılık sistemine sahip. Artık zamanı gelmiştir; Kurnazlık yapıp ya da başkalarından etkilenerek paralarını bankalardan çekenler de artık bunu anlamalı” diye konuştu.

“6 mil konusunda Türkiye ile hiçbir anlaşma yok"



Demecinde, eski Büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın “Dışişleri İskelesi” adlı kitabında, Yunanistan'ın, karasularını bazı bölgelerde 6 deniz mili olarak sınırlamayı kabul ettiğine ilişkin anlattıklarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Papandreu, “Türkiye ile bu konuda hiçbir anlaşma olmadığını” ileri sürdü.

Papandreu şöyle dedi:



“Dikkatimi çekiyor, herhangi bir Türk yetkilinin yaptığı herhangi bir açıklama Yunanistan'da bazı çevreler tarafından sistemli bir şekilde tartışılamaz gerçekler olarak sunuluyor. Bunlar, en aşırı Türk yanlısı iddiaların vaizlerine dönüştüklerini anlamıyorlar mı? Hiçbir Yunan hükümeti böyle bir anlaşma yapmış değil. Bilim kurgu senaryoları yeter artık.”



