-PAPANDREU ERZURUM'DAN BARIŞ MESAJI VERDİ ERZURUM (A.A) - 07.01.2011 - Yunanistan Başbakan Yorgo Papandreu, geçmişin önyargılarını bir kenara bırakarak cesur girişimlerde bulunma kararı aldıklarını belirterek, "Artık önyargıların duvarını yıkmak istiyoruz" dedi. Papandreu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Erzurum'da Cemal Gürsel Stadyumu'nda 2011 Kış Olimpiyatları tesislerinin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada sözlerine Türkçe olarak "Sevgili Erzurumlular" diyerek başlayan Papandreu, Erzurumlularla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu, Erzurum'un önemli bir spor faaliyetine evsahipliği yapacağını ve çok sayıda misafir ağırlayacağını kaydetti. "Spor centilmenliktir, işbirliğidir, takım arkadaşlarına ve rakiplerine saygı göstermektedir" diye konuşan Papandreu, sporun halkları birleştiren bir etkinlik olduğunu belirtti. Bu değerlerin daha da güçlü olması için herkesin birlikte çaba sarfetmesi gerektiğini vurgulayan Papandreu, "Geçmişin önyargılarını bir kenara bırakmalıyız, geçmişin rekabetlerini unutmalıyız. Bugün görüyorum ve iyimserim, aynı zamanda bu konuda yeni nesiller bu değerlere son derece sahip çıkıyorlar" diye konuştu. İki ülkenin bu işbirliği ve barış değerlerini kucaklamak için büyük bir çaba sarfettiğini söyleyen Papandreu, mayıs ayında "Sevgili dostum" diye hitap ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya geldiğini ve birlikte Panathinaikos stadını ziyaret ettiklerini anımsattı. Bu statta 1896 yılında ilk Olimpiyat oyunlarının düzenlendiğini söyleyen Papandreu şöyle konuştu: "Biz orada Sayın Başbakan Erdoğan ile birlikte ilk Olimpiyat ateşkesi defterini imzaladık. Buradaki amacımız Olimpiyat ateşkesinin sembol olarak devam etmesini sağlamak ve Atina'dan bütün dünyaya Yunanistan ve Türkiye'nin dostluk mesajını iletmekti. Bugün artık sıra bende. Bu güzel şehre, bu mükemmel tesislerin açılışını yapmak üzere geldim ki, bu mükemmel tesislerde son derece önemli bir spor organizasyonu yapılacak. Bugün burada barış ve dostluğa ve işbirliğine atfedilmiş olan çok güzel bir organizasyonun içinde bulunmaktayız. İnanıyorum ve diliyorum ki, bu oyunlar da insani değerler, küresel işbirliği ve barış açısından son derece olumlu sonuçlar verecek. Zira gezegenimiz son zamanlarda gerçekten benzersiz tehlikelerle karşı karşıya bulunmakta ve biz bu sorunların üstesinden sadece birlikte mücadele ederek, işbirliği yaparak, el ele vererek kurtulabiliriz." -PAPANDREU'DAN TÜRKÇE MESAJ- Türk ve Yunan halkları ve iki ülkenin hükümetleri olarak barış ve dostluk için çaba harcadıklarını kaydeden Papandreu, "Tabii ki ülkelerimizin tarihleri ile onur ve gurur duyuyoruz. Ancak bizler geçmişin önyargılarını bir kenara bırakarak, cesur girişimlerde bulunma kararı aldık. Artık önyargıların duvarını yıkmak istiyoruz" diye konuştu. Papandreu, sivil toplum düzeyindeki temaslarının son dönemde büyük bir artış gösterdiğini, aynı şekilde iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari alanda işbirliğinin de ilerleme kaydettiğini dile getirdi. "Bütün bu gelişmeler, bu çabaya hizmet eden Erdoğan hükümetinin onurunadır. Biz kendisi ile birlikte iki ülke arasındaki işbirliğini yeni temellere oturttuk, aramızdaki işbirliğinin daha da gelişmesi için çabalarımızı hızlandırdık" diye konuşan Papandreu, bölgedeki potansiyelin çok büyük olduğunu, aynı şekilde iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin de büyük olduğunu söyledi. Kendisine gösterilen yakın misafirperverlik için teşekkür eden Papandreu, Türkçe olarak katılımcılara "Başarılar diliyorum" dedi.