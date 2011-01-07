-PAPANDREU ERZURUM'DA ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Üçüncü Büyükelçiler Konferansına katılmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Erzurum'a geldi. Yunanistan Başbakanı Papandreu'yu özel uçakla akşam geç saatlerde geldiği Erzurum havaalanında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ karşıladı. Papandreu ile birlikte Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças da Erzurum'a geldi. Papandreu bir günlük ziyareti çerçevesinde yarın sabah ilk olarak Başbakan Erdoğan ile çalışma kahvaltısında biraraya gelecek. Yunanistan Başbakanı Papandreu ve Erdoğan yarın ayrıca 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen tesislerin açılışını yapacaklar. Erdoğan ve Papandreu öğle yemeğinde büyükelçilere hitap etmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Papandreu'nun yarın akşam saatlerinde Erzurum'dan ayrılarak ülkesine dönmesi öngörülüyor.