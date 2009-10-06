Papandreu enkaz devraldı!

Yunanistan’da genel seçimden zaferle çıkan PASOK lideri Papandreu’nun büyük krizdeki ekonomiyi canlandırmak için acil önlemler alması gerekecek.



Yunanistan’da seçimden zaferle çıkan sosyalist PASOK’un lideri, yeni başbakan Yorgo Papandreu, ekonomik açıdan bir enkaz devralıyor. Kabinesini bugün açıklayacak olan Papandreu’nun büyük kriz içindeki Yunan ekonomisini diriltmek amacıyla acil önlemler alması gerekecek.

Kesin sonuçlara göre, seçimden PASOK yüzde 43.93 oyla 160 milletvekili, Yeni Demokrasi yüzde 33.48 oyla 91 milletvekili, Komünist KKE yüzde 7,54 oyla 21 milletvekili, aşırı sağcı LAOS yüzde 5.63 oyla 15 milletvekili, Sol İttifak yüzde 4.60 oyla 13 milletvekili kazandı. Böylece PASOK 300 sandalyeye sahip parlamentoda tek başına iktidar olma hakkını da elde etti. Yeşiller ise yüzde 2.53’te kaldı.

Seçim öncesinde krizdeki ekonomiyi canlandıracak bir “ilk 100 gün” projesi hazırladığını açıklayan Papandreu’nun acil harcamaları karşılamak için iktidarının ilk günlerinde yeni dış borçlanmaya gitmesi kesin sayılıyor. Yunan ekonomisinin içinde bulunduğu açmazın ürküten rakamları şunlar:



Dış borçlar: 280 milyar euro



Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) iktidar olduğu son 5 yıl içinde (2004-2009) dış borçlar 100 milyar euro arttı!

Bütçe açığı: Yıllık bütçe açığı bu yıl yüzde 6.4. 2010’da ise yüzde 11’e ulaşacak.

Daralma: Ekonomide daralma 2009’da yüzde -0,8 oranında gerçekleşti.

İşsizlik: 2008’de yüzde 7.6 iken 2009’da yüzde 9.5’e fırladı. Patlama 2010’da yüzde 10.5 ile yaşanacak.

Faizler: Yıl içinde sadece dış borcun faizlerine 12 milyar euro harcandı.

Düşüş: İhracatta bu yıl azalma yüzde -10.9, sanayi yatırımlarındaki azalma yüzde -32.8, inşaat sektöründe yatırımlardaki azalma yüzde -23.3 olarak kayıtlara geçti.



Yeni kabine bugün



Bugün açıklanacak olan yeni Yunan kabinesinin de yarın yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Yunan Anayasası prosedürü çerçevesinde, seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile dün öğle saatlerinde Karamanlis, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ı ziyaret ederek hükümetinin istifasını sundu. Bu görüşmenin ardından seçimin galibi PASOK lideri Yorgo Papandreu’yu kabul eden Papulyas, yeni hükümeti kurma görevini verdi. Papandreu, önceki gece seçim sonuçlarının açıklaması ardından, “Sevinç ve onur duyuyorum. Hemen işe başlayacağız, tüm halka yeniden iyimserlik aşılayacağız, müsamaha dönemi istemiyoruz” demişti.

