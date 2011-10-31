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Dünya

Papandreu dibe vurdu

Büyük oy patlamasıyla 2009'da iktidara gelen PASOK, yaşanan ekonomik kriz sonrası, oylarının yaklaşık 3'te 2'sini kaybetmiş durumda.

31 Ekim 2011 02:00

T24 - Büyük oy patlamasıyla 2009'da iktidara gelen PASOK, yaşanan ekonomik kriz sonrası, oylarının yaklaşık 3'te 2'sini kaybetmiş durumda.

 
Yunanistan'daki ekonomik kriz, iktidardaki PASOK partisine halk desteğini neredeyse tüketti.


Yunanistan’da son yapılan kamuoyu yoklamaları, 2009’da yüzde 44 ile iktidara gelen PASOK'A desteğin yüzde 14'lere düştüğünü gösterdi.


Ekonomik krizle boğuşan ve bu nedenle AB ile IMF desteği için sürekli yeni kemer sıkma paketleri açıklayan Papandreu hükümeti büyük kan kaybı yaşarken, ana muhalefet partisinin durumu da farklı değil.


Ana muhalefetteki muhfazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin 2009’da yüzde 33’lerde olan oyu yüzde 22’lere düşmüş durumda. Muhafazakar parti, kamuoyu yoklamasında 1. sırada çıksa da bu oran, bugün bir seçim olması halinde kendisini tek başına iktidara getirecek bir oy oranı değil.


Yunan halkının, yüzde 70’ler dolayında bir milli birlik hükümetinden yana olduğunu ortaya koyan nabız yoklaması sonrası, Başbakan Papandreu’nun nasıl bir girişimde bulunacağı merak ediliyor.


 

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