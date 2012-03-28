Papandreu Cihangir'de dışarıya oturamadı

Yunanistan'ın eski başbakanı Yorgo Papandreu, Cihangir'de gittiği bir kafede güzel havanın tadını çıkarmak istedi ama yasağa takıldı

Kafeye eşi ile birlikte giden Papandreu, adresi Guardian'daki Susam Cafe'yi anlatan bir yazıdan öğrenmiş

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre; ülkesi Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle başbakanlıktan istifa eden Yorgo Papandreu, önceki gün de Cihangir'de güzel havanın tadını çıkaramadı.

Semercioğlu, 'Önceki gün Cihangir'de en fazla zaman geçirdiğim, bazen yazılarımı yazdığım Susam Cafe'de otoruyorum, kapı açıldı, içeriye Yorgo Papanderu girdi' şeklinde başladığı yazısında şu bilgilere yer verdi:

Kafeye eşi ile birlikte giden Papandreu, adresi Guardian'daki Susam Cafe'yi anlatan bir yazıdan öğrenmiş. Kafenin her yerini inceleyen ve fotoğraflar çeken Papandreu çifti, dışarıda oturmak istedi ancak olmadı.

'Hava çok güzel neden dışarıda oturamıyoruz' sorusuna karşılık, uygulamada olan masa yasağı kendilerine anlatıldı ve çift kafenin içine girdi.