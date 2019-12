-PAPANDREU: BİZİM CEVABIMIZ BARIŞ ERZURUM (A.A) - 07.01.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, "Yunanistan ve Türkiye arasında yeni bir dönemden bahsetmekteyiz, bu bizim ortak hedefimizdir. Savaş mı, barış mı sorusuna bizim cevabımız, barış" dedi. Erzurum'da düzenlenen Üçüncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapan Papandreu, ülkesinin çok zor bir dönemden geçmekte olduğunu belirterek, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim ülkem yeniden doğuyor ve biz yanımızda Türkiye'yi bir ortak olarak istiyoruz. Türk-Yunan sorunlarının çözümü sürecinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorum"dedi. Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Türk-Yunan sorunları için ilk adımları attıklarını ifade eden Papandreu, şöyle devam etti: "Bunun için (Erdoğan ile) Türk-Yunan yakınlaşmasını 2004'de yeniden başlatmayı bir hedef olarak gördük. Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim bu girişimime olumlu cevap verdi. Kendisiyle birlikte işbirliğimizde yeni temeller oluşturduk. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kalkması için çabalarımızı yoğunlaştırdık, son derece önemli adımlar attık." Yunanistan Başbakanı Papandreu, Erdoğan'a hitaben, "Sayın Erdoğan, biliyorum ki, sen de yeni bir barış ve işbirliği ilişkisine hazırsın" dedi. Bu sürecin önünde zorlukların da bulunduğunu ifade eden ve "Belirtmek istiyorum ki, önümüzde önemli zorluklar var. Ama ilişkilerimizi güven üzerine oluşturmak zorundayız. Ama güven zor oluşturulur" diyen Papandreu, güvenin hızlı bir şekilde kaybolabildiğini belirterek, çarşamba günü Türkiye'nin 8 savaş uçağının küçük bir Yunan adası üzerinde uçtuklarını, bu uçakların Yunan egemenliğini ihlal ettiklerini iddia ederek, şunları söyledi: "Türkiye neyi ispatlamak istiyor? Bu hareketler statüyü değiştirmeyecek. Bu, Türkiye için rutin bir hareket olmuş olabilir ama bunların Yunanistan için de rutin olduğunu düşünmeyin lütfen. Benzer her girişim Yunanistan'da, 'acaba Türkiye farklı ilişkiler mi kurmak istiyor' diye soru işaretleri oluşturuyor. Size soruyorum, biz gerçekten gerginliğe, şüpheciliğe mahkum muyuz? Yıllarca süren çabalar sonucu elde edilen sonuçları küçük bir hareketle ortadan kaldırmaya mı mahkumuz? Ben buna inansaydım burada olmazdım. İnanıyorum ki, kaderimiz bizim ellerimizde ve Sayın Tayyip Erdoğan'a inanıyorum. Ben son derece değerli bir muhataba sahibim ve ülkelerimiz arasında öncelikle güveni ve daha sonra kalıcı barışı tesis edebilirim diye düşünüyorum." Papandreu, kıta sahanlığı sorununu çözmemenin artık büyük bir tehlike yaratmakta olduğunu ifade ederek, bu konuda 2002'de başlayan temasların bugün daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi. Papandreu, "Her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulmak için elimizden gelen bütün çabayı sarfetmek zorundayız. Bunu mantıklı bir zaman çerçevesinde gerçekleştirmezsek Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmak durumundayız" dedi. Yunanistan Başbakanı Papandreu, gerginliğin iki ülke arasındaki ilişkileri "zehirlediğini" belirterek, komşularıyla sıfır sorun isteyen Türkiye'nin bu konuda çok şey yapabileceğine ifade etti. Papandreu, iki ülke ilişkilerinin dünya için de çok önemli bir örnek oluşturabileceğini söyledi. Papandreu, "Bu nedenle de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine inanıyorum ve destekliyorum. Demokrasinin ilkeleri dinler tarafından belirlenemez. Demokrasi Hristiyanlığa özgü bir şey değildir. Demokrasi küresel bir değerdir" dedi. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin gecikmekte olduğunu belirterek, bunun 3 sebebi olduğunu ifade eden Papandreu,birincisinin Türkiye'deki iç gelişmeler, ikincisinin bazı AB ülkelerinin itirazları, üçüncüsünün de Kıbrıs sorunu olduğunu söyledi. Papandreu, "Bunlar sürecin oksijenini tüketen sorunlar. Bunlar gerçekten var olan sorunlardır ve bunları çözmek zorundayız, çünkü aksi takdirde bu süreç donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir" diye konuştu. İki ülkenin bugün aralarındaki sorunları çözmek için tarihi bir fırsat yakaladığını, "dünyada sorunlar yaşanırken iki ülkenin örnek ilişkiler kurması gerektiğini" ifade eden Papandreu, şöyle konuştu: "Bütün insanlık için örnek teşkil edebiliriz. Sayın Başbakan, sevgili dostum Tayyip, sizler bize bir fırsat sunuyorsunuz, böyle bir fırsat elde etmek her zaman mümkün değil maalesef. Bu nedenle bunun tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve biliyorum ki, sevgili Tayyip Erdoğan, sen de bu tarihi fırsatı değerlendirmeyi gerçekten gönülden istiyorsun ki bunu eylemlerinle bizlere ispatlamaktasın. Bizler Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini ileriye doğru, kökten değiştirebiliriz ve bilmen gerekir ki, Yunanistan Başbakanı olarak her zaman senin yanında olacağım, sabırla ve ısrarla bunu başarabilmemiz için. Böyle bir başarı sadece bizim halklarımız için değil, bölge ve bütün dünya için son derece önemlidir."