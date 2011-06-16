-PAPANDREU AYAKTA ALKIŞLANDI ATİNA (A.A) - 16.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, ''Sorumluluk duygusuyla kararlılıkla kriz ile mücadele verilerek ülkenin geleceğinin güvence altına alınması gerekiyor'' dedi. Papandreu, partisi PASOK'un Parlamento Grubu olağanüstü toplantısında yapacağı konuşma öncesinde milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Konuşmasında Papandreu, ülkenin kurtuluşu için 20 aydır hükümetinin savaş verdiğini, ülkenin büyük değişikliklere de yol açacak şekilde ayakta kaldığını vurguladı. Bu çabanın ortak ve milli özellikler taşımasını istediğini, vazifenin partisel değil milli olduğunu ifade eden Başbakan Papandreu, muhalefet partileri ile işbirliği için sürekli önerilerde bulunduğunu, gerekli milli uzlaşının sağlanmasına büyük ağırlık verdiğini dile getirdi. Anamuhalefet partisinin tüm bu çabaya siyasi ve milli sorumluluk çerçevesinde yaklaşmadığını savunan Papandreu, ülkenin uzun süreli istikrarsızlıkta ve içe dönük tutulduğunu ancak bütçe açığı ile mücadelenin ulusal mesele olduğunu söyledi. İktidar ile parlamento grubunun sorumluluğu taşıdığını ancak geniş kapsamlı bir uzlaşının müzakerelere ek güç katacağını belirten Papandreu, ''Başka ülke meclisleri Yunanistan'a borç vermeyi oy çoğunluğu ile kabul ederken soruna sahip olan bizim Yunanistan'da anlaşamamamız mümkün değildir'' diye konuştu. Papandreu, ülkenin menfaatini her şeyin üstünde tuttuğunu bunu da her gün gösterdiğini, PASOK parlamento grubu ile birlikte vazife yolunda ilerleyeceğini söyledi. Ülkenin yıkım ve iflasın eşiğinde olduğu bir zamanda yönetimi aldığını belirten Papandreu, ''Omuzlarımıza başkalarının günahlarını aldık'' dedi. Papandreu, ''Hayatında, ülke, ekonomi, vatandaş ve değerler için mücadeleler vermeyi öğrendiğini'' de söylerken ''Hepimiz ülke karşısında yaptıklarımızın sorumluluğunu alalım. Sorumluluk vaktidir'' ifadesini kullandı. Zamanın mücadele verme zamanı olduğunun altını çizen Papandreu, ''Savaş alanından kaçılması lüksü bulunmadığını'' da vurguladı. Papandreu, iktidarının, bütçe açığı ile mücadele, büyük reformlara gidilmesi ve uluslararası santranç tahtasında Yunanistan'ın kendisine uygun rolü oynayabilmesi hedeflerine sahip olduğunu kaydetti. AB içinde de krizin ele alınış tarzında birtakım yanlışlıklar olduğunu söyleyen Papandreu, ''ülkemiz için doğru olan çözüm Avrupa için de doğru çözüm olacaktır'' dedi. Papandreu, Yunanistan'ın önünde zorlu bir müzakere dönemi bulunduğunu da söyledi. ''Yunanistan'ı değiştirmek yükümlülüğümüzdür'' diyen Papandreu, bundan geri adım atılmayacağını vurguladı. Papandreu, çok zor koşullar altında, çok kısa sürede, çok şeyler yapıldığını da ifade ederken ''Yanlışlıklar da yaptık, bunun bilincindeyiz. Ama hep birlikte halkın istediği büyük değişikliklere gideceğiz'' dedi. Halkın acı ve öfkesini anlayarak paylaştığını da vurgulayan Papandreu, Yunanistan'ın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini ve bu güce sahip olduğunu belirtti. Başbakan Papandreu, dün gece geç saatlerde halka seslenerek yeni kabine kuracağını ve Parlamentodan güvenoyu isteyeceğini ifade etmişti. Papandreu'nun kabinesini yenilemesi öncesinde, bugün öğle saatlerinde, Kilkis milletvekili Yorgo Floridis ile Larissa milletvekili Ektor Nasiokas milletvekilliğinden istifa etmişti. Floridis'in milletvekilliğinden istifası üzerine aynı seçim bölgesinde ilk yedek seçilen Yannis Frangidis'in milletvekilli olmasıyla sandalye PASOK'ta kalmış oldu. Medya, PASOK Parlamento Grubu'ndaki çalkantıların gölgesinde kabine değişikliğine gidildiğini, bazı PASOK milletvekillerinin, yeni kabine kurulması yönünde atılan adımlar sonrasında parti liderliğini sorguladıklarını, parti içinde Başbakan Papandreu'yu destekleyenler ve desteklemeyenlerin iki grup oluşturduğunu da haberleştirmişti. PASOK Parlamento Grubu toplantısının bitmesinin ardından yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.