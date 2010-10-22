-PAPANDREU: "TEHDİTLERE KARŞI ORTAK MÜCADELE'' ATİNA (A.A) - 22.10.2010 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Akdeniz'de iklim değişikliği konusunun ötesinde, iki ülke ilişkilerini içeren konuların ele alındığını söyledi. Başbakan Papandreu, başkent Atina'da bu sabah açılışı yapılan Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi'nde Başbakan Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında basına ortak açıklamada bulunulurken, Papandreu, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunulduğunu, bir çok bakanın çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaların ele alındığını ve bundan sonraki görüşmelerin planladığını söyledi. Papandreu, temaslarda ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılacak görüşmenin konuları, enerji, turizm, ekonomi alanlarında işbirliği ve Türkiye'nin AB perspektifinin ele alındığını belirtti. Papandreu, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğini en başından beri desteklediğini de vurguladı. Erdoğan ile temaslarında, iki ülke ilişkileri, son aylarda ivme kazanan istikşafi görüşmeler ve Kıbrıs konusundaki müzakereler konularında fikir teatisinde bulunulduğunu da belirten Papandreu, Türkiye'nin AB ile vize konusunun liberalleştirilmesi, kaçak göç ile mücadele ve bunun AB-Türkiye arasındaki geri iade anlaşması ile bağlantısı konularının da görüşüldüğünü kaydetti. Yasadışı göç ile mücadele konusunda ortak bir girişimde bulunulmasının kararlaştırıldığını söyleyen Papandreu, Yunanistan'ın Türkiye ile birlikte yapacağı bu hareketle, Türkiye-AB arasındaki vize konusunda kolaylıklar sağlanmasının hedeflendiğini, bunun gerek Avrupa gerekse turizm açısından Yunanistan için olumlu olacağını ifade etti. AB-Türkiye arasında geri iade anlaşmasının imzalanması yolunda katkıda bulunulmasının da kararlaştırıldığını söyleyen Papandreu, böyle bir anlaşmanın Avrupa'da görülen yabancı fobisinin de bir ölçüde önüne geçilmesini sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi. Papandreu, ''İzlediğimiz politikalar içinde bu da çok ciddi yer almaktadır. Türkiye ile Yunanistan karşılıklı işbirliği çerçevesinde bunun en güzel örneğini verecektir'' diye konuştu. Öte yandan, görüşmede her iki ülkeyi ilgilendiren Orta Doğu, İran ve Irak gibi konuların da ele alındığını belirten Papandreu, iklim değişikliği konusuna da atıfta bulunduğu konuşmasında, ''Bu girişimle Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği konusunda ses getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu girişimimizin temel amaçlarından biri de ekonomik alanda da işbirliğinin geliştirilmesi. Bu konuda da nasıl adımlar atılması gerektiği üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk'' dedi. Yunanistan Başbakanı, ''Bölgedeki tehdit ve tehlikelere karşı vereceğimiz mücadele bugün bizi birleştiren unsur'' ifadesini kullandı. Sorular üzerine olası Ankara ziyareti ve ziyaretin gündemine de değinen Papandreu, ''Ankara ziyaretiyle ilgili somut bir tarih bulunmadığını, Yunanistan'ın uluslararası hukuk, insan hakları, iyi komşuluk ilişkileri anlayışı çerçevesinde bütün konuları görüşmeye hazır olduğunu'' söyledi. Kıta sahanlığı gibi konuların da bu çerçevede yer aldığını belirten Papandreu,''Verimli görüşmeler yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim'' diye konuştu. Kıta sahanlığı konusunda yıl sonuna kadar bir sonuca ulaşılıp ulaşılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Papandreu, ''Öncelikle şunu belirtmemde fayda var, aramızdaki işbirliğini son derece olumlu bir ortama getirmekteyiz. Bu ortam hem iki ülke arasındaki sorunların, hem de bölgesel konuların çözümüne olumlu katkıda bulunacaktır. Yunanistan her zaman komşularıyla iyi ilişkilerden yana tavır sergilemiştir. Biz uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde sorunlarımızı çözmeyi istemekteyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi iki başbakan olarak aldığımız karar neticesinde, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerde bir yoğunluk gözlenmekte. Hedefimiz en kısa sürede somut sonuçlar elde etmek. Bizim için asıl önemli olan, anlaşmaların ne zaman imzalanacağı değil, kalıcı ve sağlam olmasıdır. Onun için attığımız adımları büyük bir ciddiyet içinde atmaktayız. Belirlenmiş bir tarih yok ama hedef, bu sorunların çözümü'' dedi.