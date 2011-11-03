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Dünya

Papandreau sözlüde

03 Kasım 2011 03:09

-Papandreau sözlüde -Sarkozy ve Merkel ile biraraya gelen Papandreau'nun referandum kararına açıklık getirmesi bekleniyor. CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Fransa'nın Cannes kentindeki G-20 zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başkanı Angela Merkel, Avro Bölgesi borç krizini aşabilmek için Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreau ile bir araya geldi. Toplantıda, Papandreau'nun AB zirvesinde verdiği söze rağmen neden ülkesinde referanduma gitme kararı aldığı konusuna açıklık getirmesi bekleniyor. Bu toplantı öncesi basının sorularını yanıtlayan Avro Bölgesi Başkanı Jean Claude Juncker, Yunanistan'ı üstü kapalı tehdit ederek, ''Biz geçen hafta Avro Bölgesindeki 17 ülke bir karar aldık. Bu karardan vazgeçilmesini kabul edemeyiz''diye konuştu. Fransa Başbakanı Francois Fillon da, mecliste yaptığı konuşmada, ''Yunanlılar açık ve kesin bir şekilde avroda kalıp kalmak istemediklerini bize söylemeliler''diyerek, referandumda ''hayır'' oyu çıkması halinde, Yunanistan'ın avrodan çıkartılabileceği tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın, uygulaması gereken ''kemer sıkma'' politikalarıyla ilgili olarak referanduma gitme kararını eleştiren AB ülkeleri, Atina hükümetini AB zirvesindeki verdiği sözü mutlaka tutmasını istiyor. IMF Başkanı Christine Lagarde da dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi borç krizini aşılması için AB ülkelerinin geçen hafta zirvede kabul ettikleri planı kararlılıkla uygulamaların çağrısında bulundu.

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