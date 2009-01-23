Papağan'a kırmızı kart



İngiliz amatör futbolunda yaşanan olay Ada basınında manşetlere taşındı. Hertford Heath ve Hatfield Town arasında bölgesel bir kupa maçında hakem Gary Bailey, bir papağana kırmızı kart gösterdi.



Olay şöyle gelişti: 66 yaşındaki Irene Kerrigan isimli Hertford taraftarı kadın, Me-Tu isimli papağanını 'futbolu çok sevdiği' için maça götürdü. Ancak Me-Tu, karşılaşmanın ikinci yarısında hakemi taklit ederek düdük sesi çıkartmaya başlayınca futbolcular şaşırdı ve maç sık sık durdu. Bunun üzerine Bailey, taç çizgisinin hemen yanında oturan Kerrigan'ı ve papağanı tribünlere çıkardı. Maçtan sonra hakem "Bundan önce birkaç kişiye kırmızı kart göstermiştim ancak ilk kez bir papağanı atıyorum" derken, Kerrigan ise "Me-Tu'yu bundan sonra da maçlara götüreceğim çünkü futbol seyrederken çok mutlu oluyor" şeklinde konuştu.



