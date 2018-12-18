Papağana işkence yapan Murat Özdemir, serbest bırakılıp tekrar gözaltına alındı

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki çeken Murat Özdemir, serbest bırakıldı. Özdemir'in ardından savcı kararıyla tekrar gözaltığına alındığı öğrenildi. Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği ifade edildi.

Murat Özdemir'in öğle saatlerinde adliyeye gönderileceği öğrenildi.

Katıldığı TV programından jüri üyeleri tarafından diskalifiye edilen Murat Özdemir’in bir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşması infiale neden olmuştu. Kısa sürede yayılarak vatandaşların tepkisine yol açan video sonrasında Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti. Ekipler Murat Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gözaltına alırken, papağana ise Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuştu.

Ayrıntılar gelecek...