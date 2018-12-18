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 PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

18 Aralık 2018 14:38

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.  Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir,  burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Özdemir\'in polis merkezinden çıkarılması

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