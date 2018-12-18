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Papağana işkence yapan Murat Özdemir adliyeye getirildi

 Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) SOSYAL  medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi

18 Aralık 2018 16:07

 Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) SOSYAL  medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi.
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.  Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir,  burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi.

(FOTOĞRAF)

 

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