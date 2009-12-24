Papadopulos'un oğlunun sözleri tartışma yarattı

T24 - Eski Kıbrıs Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos'un oğlu, hükümet ortağı Demokratik Parti'nin (DİKO) Başkan Yardımcısı Nikolas Papadopulos'un, olası bir ortak devlette başkanın sürekli Kıbrıslı Rum olması kaydıyla, Türkiye kökenli Kıbrıs Türkü'nün başkan yardımcısı olmasını kabul ettiğini açıklaması, Rum tarafını karıştırdı.



Rum basın haberlerine göre Papadopulos, katıldığı bir programda, "Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daimi başkanı yeter ki Kıbrıslı Rum olsun, başkan yardımcılığına Türkiyeli 'yerleşiğin' seçilmesinde de sorun olmaz" ifadelerini kullandı.



Hristofyas tepkili



Nikolas Papadopulos'un bu sözlerine tepki gösteren Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, "Ben, 'yerleşik' ne başkan, ne de başkan yardımcısı kabul ederim" dedi.



Papadopulos'un başkan yardımcılığında bir Türkiye kökenli KKTC vatandaşı olmasını kabul ettiği şeklindeki açıklamasını "büyük bir hata ve dil sürçmesi" olarak niteleyen Hristofyas, "Yerleşik başkan yardımcısını kabul etmek ne demek? İster başkan, ister başkan yardımcısı konusunda olsun, yerleşik konusunu ağza sakız yapma büyük bir yanlıştır" diye konuştu.



Koalisyonun büyük ortağı AKEL partisi Genel Sekreteri Andros Kiprianu da aynı konuyla ilgili olarak, "Daha sonra yapacağı hiçbir açıklama, önceki açıklamasını ortadan kaldırmaz. Bu açıklama biraz çelişkilidir. Bir yandan 'yerleşiklerin' adada kalmasını kabul etmediklerini söylerken, aynı zamanda 'yerleşik' bir başkan yardımcısını nasıl kabul edebileceklerini sormak gerek" diye konuştu.



Nikolas Papadopulos ise tepkiler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Rumların "yerleşik" olarak nitelediği Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının adada kalmalarını kabul etmediğini belirterek, sözlerini haber yapan gazeteleri eleştirdi.



Papadopulos, açıklamasında, "Yerleşiklerin Kıbrıs'ta kalmasını ve hiçbir makamda 'yerleşik' görmek istemediğini" kaydetti.