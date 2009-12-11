Papadopulos'un mezarı açıldı, cesedi çalındı

<span class="arabaslik">LEFKOŞA - </span>Kıbrıs Rum Yönetimi'nin eski lideri Tasos Papadopulos'un mezarının açıldığı ve cesedinin çalındığı bildirildi. <div id="story" dir="ltr"><div id="content" dir="ltr"><p><a rel="nofollow" name="byLine1">Rum Yönetimi güvenlik güçleri cesedin kaybolduğunu Cuma günü ortaya çıkardılar. </a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine2">Rum polis sözcüsü Michalis Katsunotos, güney Lefkoşa'daki Deftera mezarlığında bulunan Papadopulos'un mezarının açılıp cesedinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. </a></p></div></div><p><a rel="nofollow" name="story"><br /></a></p><div id="Bölüm1" dir="ltr"><div id="Bölüm2" dir="ltr"><p><a rel="nofollow" name="content"><a rel="nofollow" name="byLine3">Olayı soruşturanların, cesedin dün gece geç saatlerde ya da bu sabah erken saatlerde mezardan çıkarıldığını düşündükleri belirtiliyor. </a></a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine4">Reuters ajansı da, mezarlıkta bulunan bir görgü tanığının, tabutun açıldığı ve içinin boş olduğu sözlerini aktardı. Papadopulos'un aile üyeleri ile polisin olay yerinde olduğu kaydedildi. </a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine5">Cesedi kimin ya da kimlerin, neden aldığı henüz bilinmiyor. </a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine6">Şubat 2003'ten Şubat 2008'e kadar 5 yıl boyunca Rum yönetimi liderliği yapan Papadopulos, 12 Aralık 2008'de 74 yaşındayken akciğer kanserinden ölmüştü. </a></p></div></div><p><br /></p>