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Dünya

Papadopulos'un mezarı açıldı, cesedi çalındı

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin eski lideri Tasos Papadopulos'un mezarının açıldığı ve cesedinin çalındığı bildirildi

11 Aralık 2009 02:00

LEFKOŞA - Kıbrıs Rum Yönetimi'nin eski lideri Tasos Papadopulos'un mezarının açıldığı ve cesedinin çalındığı bildirildi.

Rum Yönetimi güvenlik güçleri cesedin kaybolduğunu Cuma günü ortaya çıkardılar.

Rum polis sözcüsü Michalis Katsunotos, güney Lefkoşa'daki Deftera mezarlığında bulunan Papadopulos'un mezarının açılıp cesedinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.



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