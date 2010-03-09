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Dünya

Papadopulos'un cesedi bulundu

Eski Rum lider Tasos Papadopulos'un çalınan cesedi bulundu.. Ceset telefon ihbarıyla ortaya çıktı.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Eski Rum lider Tasos Papadopulos'un çalınan cesedi bulundu.. Ceset telefon ihbarıyla ortaya çıktı.

Mezarından çalınan Rum lider Tasos Papadopulos'un 11 Aralık 2009'da çalınan cesedi bulundu. Polisin cesedi telefonla yapılan bir ihbarla bulduğu kaydedildi.

Nerede bulundu? Rum kesimi polisi, cesedin, başkentin dış kesimlerindeki bir mezarlıkta bulunduğunu, eski liderin ailesinin, cesedin Papadopulos'a ait olduğunu teyit ettiğini ve cesede DNA testi yapıldığını belirtti.

Polis sözcüsü, DNA testi sonuçlarını da aldıklarını ve cesedin eski lidere ait olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Polisin dün bir ihbar üzerine harekete geçtiği de kaydedildi. Aralık 2008'de ölen Papadopulos'un cesedi geçen aralıkta, ölüm yıldönümünden bir gün önce çalınmıştı.

Ceset neden çalındı? Papadopulos'un cesedinin neden çalındığı hala belirsizliğini koruyor. Bazıları, Ada'nın yeniden birleştirilmesini öngören Birleşmiş Mileltler planına hayır diyen Papadopulos'un Türklerle yapılacak anlaşmaları engellediğini ve olayın siyasi olduğunu savunuyor. Polis ise cesedin büyük ihtimalle fidye istemek için çalındığını söylüyor.



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