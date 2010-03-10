Papadopulos'un 'çalınan kemikleri'nde 3 gözaltı

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BBC Türkçe'nin haberine göre gözaltına alınanlardan ikisinin Kıbrıslı Rum, diğerinin ise yabancı olduğu bildirildi.Papadopulos'un üç ay önce kaçırılan cesedi haftabaşında bulunmuş, bir hükümet yetkilisi de Papadopulos'un kemiklerinin mezarından 3 ay önce kaçırılmasından sonra fidye talebiyle karşı karşıya kaldıklarını söylemişti.Ancak aile herhangi bir fidye talebiyle karşı karşıya kalmadıklarını duyurdu.Kıbrıs basını yabancı olduğu açıklanan kişinin Hindistan uyruklu olduğunu duyurdu.Papadopulos'un cesedinin neden çalındığı hala belirsizliğini koruyor.Adalet Bakanı Loucas Louca, Papadopulos'un kalıntılarının kaçırıldığı dönemde bir fidye talebinin söz konusu olduğunu açıkladı.Bu açıklama aile tarafından tepkiyle karşılanırken, ailenin bir sözcüsü ''Bu dönemde herkesin, özellikle de yetkililerin daha sorumlu davranması gerekir'' dedi.Bazıları, Ada'nın yeniden birleştirilmesini öngören Birleşmiş Milletler planına hayır diyen Papadopulos'un Türklerle yapılacak anlaşmaları engellediğini ve olayın siyasi olduğunu savunuyor.Polis ise cesedin büyük ihtimalle fidye istemek için çalındığını söylüyor.Tasos Papadopulos, 12 Aralık 2008'de, akciğer kanserinden 74 yaşında ölmüş, cesedi de 11 Aralık 2009'da, ölüm yıldönümünden bir gün önce çalınmıştı.