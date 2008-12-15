Papadopulos'a veda günü

Kıbrıs Rum yönetiminin eski liderlerinden Tasos Papadopulos'un cenazesi, bugün güney Lefkoşa'da düzenlenecek törenin ardından Deftera Mezarlığı'nda defnedilecek.



Cuma günü kanserden ölen Papadopulos için, Strovolo'daki Aya Sofya Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenden önce ailesi taziyeleri kabul edecek.



Cenaze törenine, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ile Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni de katılacak.



Törende sırasıyla sosyalist EDEK partisi Fahri Başkanı Vasos Lissaridis, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, Rum Meclisi ve Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan ve

Papadopulos'un arkadaşları adına eski bakanlardan Hristodulos Paşardis birer konuşma yapacak.



Papadopulos'un cenaze töreni dolayısıyla bugün Güney Kıbrıs'ta resmi daireler ve okullar tatil edildi.

