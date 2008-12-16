Papadopulos son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa'nın Rum kesimindeki Aya Sofya Kilisesi'nde düzenlenen ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisotomos'un yönettiği törene, Rum yönetimi lideri Dimitris Hritofyas, Papadopulos'un ailesi, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, PASOK Genel Başkanı Yorgos Papandreu, diğer Rum yetkililer ve Güney Kıbrıs'taki yabancı büyükelçiler katıldı.Cenaze töreninin yapıldığı Aya Sofya Kilisesi'nin duvarına büyük boyutta "Hayır" pankartının asılması dikkat çekti. Papadopulos, Ada'nın birleşmesini sağlayacak Annan Planı'na 'hayır' demesiyle tanınıyordu. Türk tarafı ise plana 'evet' diyerek barış istediğini göstermişti.Kilise duvarına, aynı boyutta, EOKA mücadelesine atıf yapan "Özgürlük mücadelecisi" ve "lider" sözlerinin yazılı olduğu pankartlar da asıldı.Papadopulos'un sözlerinin yazılı olduğu çeşitli pankartlar taşıyan siyah giyimli Rumlar, "Bize öz güvenimizi ve ümidimizi verdiğiniz için teşekkür ederiz" sözlerinin yazılı olduğu pankart da açtı.Papadopulos'un ölümü nedeniyle cuma gününden beri yasta olan Güney Kıbrıs'ta bugün resmi tatil ilan edildi.Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni ile PASOK Partisi Başkanı Yorgos Papandreu, Rum Dışişleri Bakanlığı'na giderek, burada Papadopulos için açılan taziye defterini imzaladılar.Rum yönetimi lideri Hristofyas, kilisede yaptığı konuşmada, Papadopulos'un yaptığı işlerle, "Kıbrıs halkının kurtuluş mücadelesinde çok zengin ve mücadeleci bir tarih yazdığını" savundu.Hayatından kesitler anlattığı Papadopulos'un Başpiskopos Makarios tarafından "Kıbrıs'ın en genç bakanı" olarak atandığını ifade eden Hristofyas, Papadopulos'un "Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların kazanımı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni her türlü mücadele içerisine girerek savunduğunu" ileri sürdü.Hristofyas, Papadopulos'un "Cunta ve EOKA B'ye karşı Makarios'un yanında verdiği mücadelenin" kendisi ile Papadopulos'u "aynı mücadele ve işbirliği saflarına getirdiğini" kaydetti."Papadopulos'un, III. Makarios tarafından seçilmesi ile başladığı faaliyetlerinde çok zengin ve mücadeleci bir tarih yazdığını" anlatan Hrsitofyas, şöyle devam etti:"Tasos Papadopulos siyasi ve ideolojik olarak merkeze (sağa) mensup olmasına rağmen toplumsal vizyonu merkez-sol olarak nitelendirilebilir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ve 'Kıbrıs cumhuriyeti başkanı' olarak sosyal duyarlılık ortaya koydu.Tasos Papadopulos'la ezelden beridir karşılıklı saygı ve karşılıklı anlayışa dayanan bir işbirliği içindeydim.Bu işbirliği dostluğa dönüştü. Meclis başkanlığım sırasında kendisiyle Meclis'te işbirliği yaptık, daha sonra da bizim desteğimiz ile 'Kıbrıs cumhuriyeti başkanlığına' seçildi. Şimdi bu uzun yolculuğuna, vatana ve halkımıza karşı görevini yerine getirmiş ve borcunu ödemiş olmanın büyük rahatlığı içerisinde çıkabilir. Hoşçakal Tasos, bıraktığın boşluğu dolduracağız."Sosyalist EDEK partisi onursal başkan Vasos Lissaridis de, Papadopulos'a "mücadele devam edecek" sözü ile veda etti.Konuşmasında şiir okuyarak, milliyetçi duygularını dile getiren Lissaridis, Papadopulos'un Annan planı referandumu öncesinde söylediği "Devlet teslim aldım, toplum teslim etmeyeceğim" sözlerini anımsattı. Lissarides'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi.Başpiskopos 2. Hrisostomos ise, "Milli davamızdaki ender doğru seslerden biri söndü. Makarios'un işini sürdüren kişi olduğunu gösteren Papadopulos, artık, ata yadigarı topraklarımızda fiziki ve milli varlığımızı güvence altına alacak yaşayabilir bir çözüm bulunmasına yönelik en zor yollarda bize rehberlik edecek" dedi.2. Hrisostomos, Papadopulos'un EOKA mücadelesine büyük katkı yaptığından da söz etti.Rum Meclis Başkanı ve Papadopulos'un partisi Demokratik Parti'nin (DİKO) Başkanı Marios Karoyan da, "Papadopulos'un geride büyük bir boşluk bıraktığını, bu boşluğu doldurmak için çok çalışacaklarını" söyledi.Törende Papadopulos'un kızı Anastasia Papadopulos da konuştu. Konuşmaların ardından Papadopulos'un tabutuna çelenkler konuldu.Papadopulos'un Rum ve Yunan bayrağına sarılı tabutu, çan sesleri ve alkışlar eşliğinde kiliseden çıkartılarak, cenaze arabasıyla Deftera Mezarlığı'na götürüldü. Papadopulos, burada düzenlenen kısa bir dini tören ve selamlama atışlarının ardından toprağa verildi.