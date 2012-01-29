-Papadimos'tan destek çağrısı ATİNA (A.A) - 29.01.2012 - Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos, ülkenin avro bölgesindeki ve Avrupa'daki yerini güvence altına almak için mücadele verdiklerini ve bunun birlikte başarabileceğini belirtti. Başbakan Papadimos hükümeti destekleyen PASOK lideri Yorgo Papandreu, Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras (ND) ve Ortodoks Halk Partisi (LAOS) lideri Yorgo Karacaferis ile bir araya geldikten sonra yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Papadimos'un siyasi parti liderlerini, troyka ile yürüttüğü ikinci kredi anlaşması ve özel kreditörlerle yürüttüğü tahvil takası PSI anlaşması ile ilgili müzakereler hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiği belirtildi. Yunanistan'ın gelecek yıllarda ekonomisinin finanse edilmesini garanti altına almak için bu iki müzakerenin başarılı neticeyle sonlanmasının şart olduğunu kaydeden Papadimos açıklamasında, müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanmaması halinde ülkenin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve bunun toplum için ve özellikle ekonomik açıdan daha güçsüz kişileri çok olumsuz etkileyeceğini belirtti. Papadimos, müzakerelerin kolay olmadığını ve ekonominin istikrarlı bir hale gelmesi için kaydedilen ilerlemeye, halkın fedakarlıklarına ve önemli değişikliklere rağmen bazı alanlarda sapma ve gecikmelerin neticesinde yeni şart ve taahhütlerin istendiğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı, yeni programın, devletin reformu ve ekonominin rekabetiyle ilgili yeni düzenlemeler içerdiğini vurguladı. Siyasi liderlerle müzakerelerin devamı ve desteklenecek tezler hakkında tam bir görüş birliği içinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, tekrar sağlam şekilde yere basmak ve belirsizliğin ortadan kalkması için güvenin tekrar yerleşmesi ve ekonomik kalkınma için ilgili taraflarla anlaşma sağlanmasının arzu edildiği kaydedildi. Papadimos açıklamasında, siyasi güçlerin gerekli değişiklikleri birlik içinde desteklemeleri taahhütlerinin, güvenirlik için önemli bir unsur teşkil ettiğini, ekonomi politikasını güçlendirdiğini ve müzakerelerin daha iyi şartlarla devam etmesini sağladığını kaydetti.