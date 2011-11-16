-Papadimos hükümeti güvenoyu aldı ATİNA (A.A) - 16.11.2011 - Yunanistan'da, Lukas Papadimos başkanlığındaki geçici hükümet güvenoyu aldı. Yunanistan Parlamentosu'nda, hükümetin çalışma programıyla ilgili tartışmaların ardından yapılan oylamada, katılan 293 milletvekilinden 255'i hükümete ''evet'' derken, 38 milletvekili ''hayır'' oyu kullandı. Parlamentoda yer alan iki Türk milletvekilinden PASOK'un Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, hükümete ''evet'' oyu verirken, İskeçe Milletvekili Çetin Mandacı ise, oylamada ''hayır'' oyu kullandı. Başbakan Papadimos oylama öncesinde yaptığı konuşmada, milletvekillerinin ve halkın endişelerini ciddi şekilde dikkate aldığını ancak, ülkenin dışa karşı güveninin yeniden sağlanmasının ve bugün içinde bulunduğu durumun herkesin farkına varmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Yunanistan'ın Avro Bölgesinde bulunmasının, krizden kurtulma çabalarında önemli bir faktör olduğunu, avrodan çıkması durumunda ise sorunların daha büyük olacağını ifade eden Papadimos, ''Bu bir şantaj değil, ancak sihirli çözümler yok'' dedi. Papadimos, Yunanistan'ın yeniden kalkınma aşamasına gelebilmesi için, her şeyden önce borçlarından kurtulması ve farklı bir kalkınma şekline geçmesi gerektiğini belirterek, ''Bunun sağlanması için de, her şeyden önce devlet harcamaları azaltılarak, bütçenin iyileştirilmesi ve faizsiz kredi sağlama noktasına gelinmesi lazım'' diye konuştu. Konuşmasında Avro Bölgesindeki ekonomik sıkıntılara da değinen Papadimos, krizin artık AB'nin sert çekirdeğine yaklaştığını söyledi. Banka kredi ilişkilerinin ve tahvil piyasasındaki bugünkü durumun endişe verici bir noktada bulunduğunu belirten Papadimos, bu koşullarda oluşan bir ortamın, AB ülkelerinin krizi aşabilme konusundaki kabiliyetleriyle ilgili şüphe yarattığını söyledi. Papadimos, tüm olumsuzluklara rağmen, çözüm konusunda iyimser olduğunu ve AB liderlerinin bu konudaki önlemleri alacaklarından emin olduğunu kaydetti.