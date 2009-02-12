Papa'dan Yahudi Soykırımı özrü

Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, son aylarda Vatikan ile Yahudilik arasındaki dinsel ilişkilerde yaşanan gerilimin ardından, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin soykırıma maruz kalmalarından dolayı açık bir dille özür diledi.



Papa 16. Benediktus, Vatikan'da ABD'deki önemli Yahudi kuruluşlarının başkanlarından oluşan heyeti kabulü sırasında yaptığı konuşmada, "Yahudi Soykırımı, Tanrı'ya ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.



Papa 16. Benediktus'un İngilizce olarak yaptığı konuşmada, Yahudi Soykırımı'nı inkar etmeyi veya hafife almayı, "asla hoşgörülemeyecek ve kabul edilemeyecek bir davranış" olarak nitelemesi de dikkati çekti.



Ağlama Duvarı'nda dua etmişti



Alman Papa, selefi İkinci Jean Paul'ün Mart 2000'de Kudüs'e yaptığı ziyarette, Yahudilere yapılmış zulümlerden dolayı Ağlama Duvarı önünde dua ederek özür dilemiş olduğunu hatırlatarak, "Şimdi onun sözleri ışığında dua etmek istiyorum: İsmini tüm uluslara duyursunlar diye İbrahim'i ve onun soyundan gelenleri seçmiş olan, ey atalarımızın Rabbi! Tarih boyunca senin oğullarına acı çektirenlerin davranışlarından duyduğumuz acı ve üzüntü eşliğinde senden af diliyoruz! Huzurunda, o ahit halkıyla gerçek bir kardeşlik için çalışma sözü veriyoruz" diye konuştu.



Papa 16. Benediktus, Yahudi heyete seslendiği konuşmasında, önümüzdeki baharda İsrail'i ziyarete hazırlandığını da kaydetti.



Yahudi heyet adına konuşan Haham Arthur Scheneier ise Yahudi-Katolik ilişkilerinin Roma Katolik Kilisesinin İkinci Vatikan Konsili'nde belirlediği ilkeler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, "Bu ilişkilerin, zaman zaman yaşanan sorunları da aşabilmemizi sağlayacağına inanıyoruz. Yaşanan sorunlar, antisemitizm gibi medeniyete yönelik tehditleri göğüslemek için de beraberce çok daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini göstermektedir" dedi.



Piskopos, soykırımı reddetmişti



Papa 16. Benediktus'un geçen ay, aralarında Yahudi soykırımını inkar eden Piskopos Richard Williamson'un da yer aldığı Aziz 10. Pius Kardeşliği adlı aşırı sağcı Katolik cemaat hakkındaki aforoz kararını kaldırması, Yahudi-Katolik ilişkilerinde ciddi bir gerilim yaratmıştı. Papa, İsrail ve Avrupa'dan gelen tepkilerin ardından, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda da, Yahudi soykırımının inkar edilemeyeceğini belirtmek zorunda kalmıştı.



Vatikan Devlet Sekreterliği (Başbakanlık) tarafından yapılan bir açıklamayla soykırımı inkar eden beyanatlarını geri çekmeye çağrılmış olan Williamson ise halen bu konuda somut bir adım atmadı. (AA)

