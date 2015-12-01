Papa'dan Türkiye-Rusya hakkında açıklama

Papa Francesco, "Rusya-Türkiye arasında baş gösteren krizle ilgili Vatikan'ın pozisyonu nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Türkiye-Rusya arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.



Papa, Kenya, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni kapsayan 6 günlük seyahati sonrası Roma'ya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Papa'ya yöneltilen sorulardan biri de, "Türkiye, 17 saniyelik hava sahası ihlalinin ardından Rusya'nın uçağını düşürdü. Karşılıklı özürler beklendi, ama olmadı. Bunun ardından Rusya-Türkiye arasında baş gösteren krizle ilgili Vatikan'ın pozisyonu nedir?" ve "Birçok kez parçalı 3'üncü Dünya Savaşı'nın yaşandığından da bahsetmiştiniz" hatırlatmasıydı.



Papa da şunları söyledi:



"Savaşlar hırslar için yapılıyor -kendini haksız bir saldırı karşısında savunmak için olan savaşlardan bahsetmiyorum- savaşlar bir endüstridir. Tarihte birçok kez gördük ki bir ülke, 'Bütçe iyi gitmiyor. Savaş yapalım' diyor ve bütçedeki dengesizlik son buluyor.

Savaş, bir silah işidir. Teröristler mi silah yapıyor? Evet belki biraz. Savaş yapmaları için onlara silahı kim veriyor? Tamamen bir çıkarlar ağı var, ardında para ya da güç var. Ya ekonomik güç ya da imparatorluk gücü var. Ancak biz yıllardır savaştayız ve her seferinde bu artıyor; parçalar daha az ya da daha büyük, öyle değil mi?"